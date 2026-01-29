ETV Bharat / Videos

கத்தார் நடன போட்டியில் பரிசு வென்ற திருவெற்றியூர் மாணவர்கள் - QATAR DANCE COMPETITION

கத்தாரில் நடந்த நடன போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 3:57 PM IST

சென்னை: கத்தார் நாட்டில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஹிப் ஹாப் நடன போட்டியில் திருவெற்றியூரை சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பரிசுகள் வென்று வந்தனர்.  

கத்தார் நாட்டின் தலைநகரான தோஹா-வில் கடந்த 24 ஆம் தேதி சர்வதேச தோஹா ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஹிப் ஹாப் நடனப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா சார்பாக திருவெற்றியூரைச் சேர்ந்த தி ஒர்க்ஷாப் டான்ஸ் கம்பெனி (The workshop dance company) மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு நடனம் ஆடினர்.  

இவர்கள் ஜூனியர் பிரிவில் முதல் இடமும், இரட்டையர் நடனப் பிரிவில் முதல் இடமும், ஆல் ஸ்டைல் டான்ஸ் ஜூனியர் பிரிவு போட்டியில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெற்றி பெற்றனர்.

வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு 2 லட்ச ரூபாய் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் லண்டனை சேர்ந்த சிறந்த ஹிப் ஹாப் (HIP HOP) நடன கலைஞர் பிக்சூஷ்ஸ் மற்றும் கொரிய நாட்டை சேர்ந்த ஹிப் ஹாப் நடன கலைஞர் வைஸ் அன்யா இருவரும் போட்டியின் நடுவராக பங்கு பெற்று சிறந்த நடன குழுவினரை தேர்ந்தெடுத்தனர்.

CHN STUDENTS WON THE FIRST PRIZE
QATAR DANCE COMPETITION
கத்தாரில் நடந்த நடன போட்டி
QATAR DANCE COMPETITION

ETV Bharat Tamil Nadu Team

