ETV Bharat / Videos

பண்ணாரி அம்மன் உற்சவர் வீதி உலா - BANNARI AMMAN IN SATHYAMANGALAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் உற்சவர் வீதி உலா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் கோயிலில் குண்டம் விழாவையொட்டி அம்மன் வீதி உலா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகாவில் பிரசித்தி பெற்ற பண்ணாரியம்மன் கோயில் விழா திங்கள்கிழமை இரவு பூச்சாட்டுதலுடன் துவங்கியது. விழாவையொட்டி, பண்ணாரி அம்மன் உற்சவர் கிராமங்கள்தோறும் 7 நாள்கள் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பது வழக்கம். அதன்படி, கோயிலில் இருந்து புறப்பட்ட பண்ணாரி அம்மன் உற்சவர் முதலில் சிக்கரம்பாளையம் சென்றது. அங்கு வழிநெடுகிலும் மக்கள் புனிதநீர் ஊற்றி மலர்களைத் தூவி அம்மனை வரவேற்றனர்.

வீதியுலா வந்த அம்மனுக்கு மக்கள் தேங்காய் உடைத்து, பழம் வைத்து வழிபட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து கொளத்தூர் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு சப்பரத்தில் வந்த அம்மனை மக்கள் சிறப்பாக வரவேற்றனர். அங்குள்ள கோயிலில் உற்சவர் சப்பரம் வைத்து மக்கள் வணங்கினர். 

கிராம வீதியுலா முடிந்து உற்சவர் சப்பரம் வெள்ளியம்பாளையம் புறப்பட்டு சென்றது. தொடர்ந்து, கொத்தமங்கலம், முடுக்கன்துறை, வெள்ளியம்பாளையம்புதூர், அக்கரைத்தத்தப்பள்ளி, அய்யன்சாலை, தாண்டாம்பாளையம், இக்கரைநெகமம், கெஞ்சனூர் உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அம்மன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான குண்டம் இறங்குதல் நிகழ்ச்சி மார்ச் 31-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேங்காய் உடைத்து மக்கள் வழிபாடு
BANNARI AMMAN IN SATHYAMANGALAM
சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் கோயில்
STREET PROCESSION OF THE UTSAVAR
ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.