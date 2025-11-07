ETV Bharat / Videos

நாட்டு கோழிகளை கடித்து குதறிய தெரு நாய்கள்! கும்பகோணம் அருகே பயங்கரம்! - STREET DOGS ATTACK HENS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: பழவாத்தான்கட்டனை பகுதியில் 50 நாட்டு கோழிகளை தாக்கிய தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கும்பகோணம் அருகே பழவாத்தான்கட்டனை ஊராட்சியில் உள்ள விவேகானந்தர் நகரில் வசித்து வருபவர் கார்த்திக். இவர் ஏராளமான நாட்டு ரக கோழிகளை கூண்டில் வைத்து வளர்த்து வருகிறார். நேற்று நள்ளிரவில் கூட்டமாக வந்த தெரு நாய்கள் கூண்டில் வளர்க்கப்பட்ட 50 கோழிகள் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தி, அவற்றை கடித்து குதறியதுடன், சில கோழிகளை வெளியே தூக்கி கொண்டும் ஓடியது. 

இதனால் பல ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நாட்டுக் கோழிகளை இழந்த கார்த்திக் அப்பகுதி மக்களுடன் இணைந்து நாய்களால் கடித்துக் குதறி உயிரிழந்த கோழிகளை கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு கொண்டுவந்து போட்டு, தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். 

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நாச்சியார்கோவில் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேஷ், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய அலுவலர்களிடம் பேசி, விரைந்து இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படும் என உறுதியளித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து பழவாத்தான்கட்டனை பகுதி மக்கள் கலைந்து சென்றனர். தெரு நாய்கள் நாட்டுக் கோழிகளை தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது. 

தஞ்சாவூர்: பழவாத்தான்கட்டனை பகுதியில் 50 நாட்டு கோழிகளை தாக்கிய தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கும்பகோணம் அருகே பழவாத்தான்கட்டனை ஊராட்சியில் உள்ள விவேகானந்தர் நகரில் வசித்து வருபவர் கார்த்திக். இவர் ஏராளமான நாட்டு ரக கோழிகளை கூண்டில் வைத்து வளர்த்து வருகிறார். நேற்று நள்ளிரவில் கூட்டமாக வந்த தெரு நாய்கள் கூண்டில் வளர்க்கப்பட்ட 50 கோழிகள் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தி, அவற்றை கடித்து குதறியதுடன், சில கோழிகளை வெளியே தூக்கி கொண்டும் ஓடியது. 

இதனால் பல ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நாட்டுக் கோழிகளை இழந்த கார்த்திக் அப்பகுதி மக்களுடன் இணைந்து நாய்களால் கடித்துக் குதறி உயிரிழந்த கோழிகளை கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு கொண்டுவந்து போட்டு, தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். 

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நாச்சியார்கோவில் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேஷ், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய அலுவலர்களிடம் பேசி, விரைந்து இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படும் என உறுதியளித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து பழவாத்தான்கட்டனை பகுதி மக்கள் கலைந்து சென்றனர். தெரு நாய்கள் நாட்டுக் கோழிகளை தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

STREET DOGS ISSUE
KUMBAKONAM DOG ATTACK
தெரு நாய் பிரச்சனை
கோழிககளை தாக்கிய தெரு நாய்கள்
STREET DOGS ATTACK HENS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தஞ்சை போக்குவரத்து போலீசார் நூதன ஹெல்மெட் விழிப்புணர்வு

ஹெல்மெட் அணிந்தவர்களுக்கு ஐஸ்கிரீம், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல்!

November 7, 2025 at 5:16 PM IST
தலைமை ஆசிரியரை 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கிய எம்எல்ஏ

கழிவறை ஏன் சுத்தமாக இல்லை? தலைமை ஆசிரியரை 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கிய எம்எல்ஏ!

November 7, 2025 at 4:55 PM IST
பாஜகவினருடன் போராட்டத்தில் குதித்த முதியவர்

“முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தேடுகிறேன்” பாஜகவினருடன் போராட்டத்தில் குதித்த முதியவர்!

November 7, 2025 at 3:39 PM IST
கோட்டக்குப்பம் இளைஞர்களின் அட்டூழியம்

கோட்டக்குப்பம் இளைஞர்களின் அட்டூழியம்! வைரலாகும் சிசிடிவி காட்சிகள்!

November 7, 2025 at 2:31 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.