ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி - ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெரு

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 11:26 AM IST

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி பகல் பத்து உற்சவத்தின் 7-ஆம் நாளான இன்று உற்சவர் பெருமாள் ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்.

108 வைணவ தலங்களில் முதன்மையானது பூலோக வைகுண்டம் என அழைக்கப்படும் ஶ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதம் நடைபெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். பகல் பத்து, ராபத்து இயற்பா என மொத்தம் 21 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழா கடந்த 19‌ ஆம் தேதியன்று திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.  

இதன் திருவாய்மொழி எனப்படும் பகல்பத்து உற்சவத்தின் 7 ஆம் திருநாளில் நம்பெருமாள் ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அணிந்து, வைரக்கல் அபயஹஸ்தம், மார்பில் மகரகர்ண பத்ரங்களுடன் மகாலட்சுமி பதக்கம், மகரகண்டிகைகள், பவழமாலை, முத்துமாலை, வெள்ளைபக்ஷி பதக்கம், புஜகீர்த்தி அணிந்து மூலஸ்தானத்தில் இருந்து தங்கப்பல்லக்கில் எழுந்தருளி பாசுரங்களை கேட்டவாறு பிரகாரங்களில் வலம் வந்தார். பின்னர், அர்ஜுனமண்டபத்தில் எழுந்தருளி பன்னிரு ஆழ்வார்கள் முன்னிலையில் பக்தர்களுக்கு பொதுஜன சேவை கண்டருளினார்.

இதில்,பெருந்திரளான பக்தர்கள் 'ரெங்கா,ரெங்கா' என பக்தி கோஷமிட்டவாறு நம்பெருமாளை சேவித்துச் சென்றனர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான வைகுண்ட ஏகாதசி பரமபத வாசல் திறப்பு வரும் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

