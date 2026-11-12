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மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டி பவானி ஆற்றுப் படுகையில் யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம்

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யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2026 at 11:08 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்கள் மற்றும் திருமடங்களைச் சேர்ந்த யானைகளுக்கு புத்துணர்வு அளிக்கும் வகையில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 14-ஆம் ஆண்டு யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டி பவானி ஆற்று படுகையில் டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக முகாம் வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணி துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் முகாம் நடைபெறும் இடத்தை பார்வையிட்டு ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார். கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் பேசுகையில், முகாம் தொடங்கும் நாள் முதல் முடியும் நாள் வரை முகாமிற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், தங்குமிடம், தண்ணீர், உணவு, மின்சாரம், யானைக்கு தேவையான மருத்துவம் போன்ற அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். காவல்துறையினர் முகாம் தொடங்கும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இருந்தே காவல் பணி மேற்கொண்டு திருக்கோவிலுக்கு வருகை தரும் அமைச்சர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோரது பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

கோயம்புத்தூர்: இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்கள் மற்றும் திருமடங்களைச் சேர்ந்த யானைகளுக்கு புத்துணர்வு அளிக்கும் வகையில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 14-ஆம் ஆண்டு யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டி பவானி ஆற்று படுகையில் டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக முகாம் வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணி துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் முகாம் நடைபெறும் இடத்தை பார்வையிட்டு ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார். கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் பேசுகையில், முகாம் தொடங்கும் நாள் முதல் முடியும் நாள் வரை முகாமிற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், தங்குமிடம், தண்ணீர், உணவு, மின்சாரம், யானைக்கு தேவையான மருத்துவம் போன்ற அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். காவல்துறையினர் முகாம் தொடங்கும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இருந்தே காவல் பணி மேற்கொண்டு திருக்கோவிலுக்கு வருகை தரும் அமைச்சர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோரது பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

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TAGGED:

ELEPHANT CAMP
யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம்
மேட்டுப்பாளையம்
COIMBATORE DISTRICT
BHAVANI RIVERBED

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