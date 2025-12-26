சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினம்: வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி - 21ST ANNIVERSARY OF THE TSUNAMI
Published : December 26, 2025 at 2:04 PM IST
நாகப்பட்டினம்: சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் இன்று காலை சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.
சுனாமி ஆழிப்பேரலை ஏற்பட்டு இன்றுடன் 21 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. சுனாமி நினைவு தினம் கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி வழக்கம் போல் இருந்த கடல் திடீரென பொங்கி எழுந்து வாரி சுருட்டிக் கொண்டது. இதில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மட்டும் பொதுமக்கள், கிருஸ்துமஸ் விழாவிற்கு வந்தவர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் என 6065 பேர் உயிரிழந்தனர்.
அங்கு உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், வேளாங்கண்ணி திருச்சபையின் பேராயர் இருதயராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி இன்று காலை நடைபெற்றது. இதே போன்று வேளாங்கண்ணியில் சுனாமியால் உயிரிழந்த 1000-த்திற்கும் அதிகமானோரை ஒரே இடத்தில் அடக்கம் செய்த வேளாங்கண்ணி ஆர்ச் அருகே உள்ள சுனாமி ஸ்தூபியில் மும்மத பிரார்த்தனை நடைபெற்றது.
சுனாமி ஏற்பட்டு 21 ஆண்டுகள் கடந்து போனாலும் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் வந்தனர். மேலும், வேளாங்கண்ணி நினைவு ஸ்தூபியில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகளை வைத்து பிரிந்த தங்களது உறவுகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
