ETV Bharat / Videos

சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினம்: வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி - 21ST ANNIVERSARY OF THE TSUNAMI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 2:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நாகப்பட்டினம்: சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் இன்று காலை சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.

சுனாமி ஆழிப்பேரலை ஏற்பட்டு இன்றுடன் 21 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. சுனாமி நினைவு தினம் கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி வழக்கம் போல் இருந்த கடல் திடீரென பொங்கி எழுந்து வாரி சுருட்டிக் கொண்டது. இதில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மட்டும் பொதுமக்கள், கிருஸ்துமஸ் விழாவிற்கு வந்தவர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் என 6065 பேர் உயிரிழந்தனர்.  

அங்கு உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், வேளாங்கண்ணி திருச்சபையின்  பேராயர் இருதயராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி இன்று காலை நடைபெற்றது. இதே போன்று வேளாங்கண்ணியில் சுனாமியால் உயிரிழந்த 1000-த்திற்கும் அதிகமானோரை ஒரே இடத்தில் அடக்கம் செய்த வேளாங்கண்ணி ஆர்ச் அருகே உள்ள சுனாமி ஸ்தூபியில் மும்மத பிரார்த்தனை நடைபெற்றது.  

சுனாமி ஏற்பட்டு 21 ஆண்டுகள் கடந்து போனாலும் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் வந்தனர். மேலும், வேளாங்கண்ணி நினைவு ஸ்தூபியில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகளை வைத்து பிரிந்த தங்களது உறவுகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

நாகப்பட்டினம்: சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் இன்று காலை சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.

சுனாமி ஆழிப்பேரலை ஏற்பட்டு இன்றுடன் 21 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. சுனாமி நினைவு தினம் கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி வழக்கம் போல் இருந்த கடல் திடீரென பொங்கி எழுந்து வாரி சுருட்டிக் கொண்டது. இதில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மட்டும் பொதுமக்கள், கிருஸ்துமஸ் விழாவிற்கு வந்தவர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் என 6065 பேர் உயிரிழந்தனர்.  

அங்கு உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், வேளாங்கண்ணி திருச்சபையின்  பேராயர் இருதயராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி இன்று காலை நடைபெற்றது. இதே போன்று வேளாங்கண்ணியில் சுனாமியால் உயிரிழந்த 1000-த்திற்கும் அதிகமானோரை ஒரே இடத்தில் அடக்கம் செய்த வேளாங்கண்ணி ஆர்ச் அருகே உள்ள சுனாமி ஸ்தூபியில் மும்மத பிரார்த்தனை நடைபெற்றது.  

சுனாமி ஏற்பட்டு 21 ஆண்டுகள் கடந்து போனாலும் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் வந்தனர். மேலும், வேளாங்கண்ணி நினைவு ஸ்தூபியில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகளை வைத்து பிரிந்த தங்களது உறவுகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL MASS HELD AT VELANKANNI
21ST ANNIVERSARY OF THE TSUNAMI
சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினம்
வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் திருப்பலி
21ST ANNIVERSARY OF THE TSUNAMI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வீட்டின் சுற்றுச்சுவரை இடித்து நிற்கும் டிப்பர் லாரி

வீட்டுக்குள் நுழைந்த டிப்பர் லாரி - உயிரிழந்த மூதாட்டி

December 26, 2025 at 1:48 PM IST
ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி - ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

December 26, 2025 at 11:26 AM IST
கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் சாகசம்

கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடையில் பைக்கில் அட்ராசிட்டி: பதறிய பொதுமக்கள்

December 25, 2025 at 7:28 PM IST
கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி

கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி!

December 24, 2025 at 4:29 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.