மது பாட்டிலுடன் மனு அளிக்க வந்த இளைஞர் - SOCIAL ACTIVIST WEAR LIQUOR BOTTLES
Published : May 19, 2026 at 11:50 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தனியார் மதுபான பார்களால் பொதுமக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாவதாக இளைஞர் ஒருவர் மது பாட்டில்களை மாலையாக அணிந்து வந்து பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த வேட்டைக்காரன்புதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் காந்தி பூபதி. சமூக ஆர்வலரான இவர் பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காக வித்தியாசமான முறையில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மது பாட்டில்களை மாலையாக அணிந்து கொண்டு மனு அளித்தார்.
அப்போது அவர் அளித்த மனுவில் "தான் வசிக்கும் ஆனைமலை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட வேட்டைக்காரன்புதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் மன மகிழ் மன்றம் எனும் பெயரில் தனியார் மதுபான கூடம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் அருகிலேயே ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி, நடுநிலைப் பள்ளி, அரசு மருத்துவமனை, கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகம், பிரசித்தி பெற்ற அழுக்கு சாமியார் திருக்கோயில் மற்றும் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இந்நிலையில் மதுபான பிரியர்கள் காலை 11 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை மது குடித்து விட்டு தினந்தோறும் தகராறில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர். வரும் ஜூன் 1 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதால் மாணவ மாணவிகளும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதால் அந்த பாரை அகற்றி பொதுமக்கள் நிம்மதியாக வாழ தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
