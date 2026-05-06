கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் தவெகவினர் அட்ராசிட்டி: ராமேஸ்வரத்தில் 6 பேர் கைது - TVK ARREST IN RAMNAD

ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தவெகவினர் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 6, 2026 at 11:31 AM IST

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் கொண்டாத்தில் ஈடுபட்டதாக தவெகவினர் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதிதாக களமிறங்கிய விஜய்யின் தவெக, 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் தவெகவினர் உற்சாகக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அரண்மனை பாரதி நகரில் உள்ள நீதிமன்ற வளாகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தவெகவினர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்பகுதியில் நேற்று காருடன் வந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தினர், விசில் அடித்து, கூச்சலிட்டு, பேருந்து நிலையத்திற்குள் சென்று தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடினர். அப்போது கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல், தவெகவினர் காரில் சென்று பேருந்து நிலையத்தை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பேருந்துகளை சுற்றி சுற்றி வந்தனர். 

இந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடம் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக ராமநாதபுரம் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. 

தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், காரில் வந்து ரகளை ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் 6 பேரையும் கைது செய்ததோடு, அவர்கள் வைத்திருந்த காரையும் பறிமுதல் செய்தனர். 

