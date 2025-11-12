ETV Bharat / Videos

கேசுவலாக நடந்து சென்ற சில்லி கொம்பன் யானை:வைரலாகும் வீடியோ! - SILLI KOMBAN ELEPHANT ROAMING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் - வால்பாறை சாலையில் சில்லி கொம்பன் காட்டு யானை ஒய்யாரமாக நடந்து செல்லும் காட்சி இணையத்தில் வைராலாகி வருகிறது.

பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் வனப்பகுதியில் இருந்து உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி யானை, காட்டெருமை, கரடி, சிறுத்தை போன்ற வன விலங்குகள் ஆழியார் அணை பகுதிக்கு வரும். அந்த வகையில், இன்று காலை சில்லி கொம்பன் என்ற ஒற்றை காட்டு யானை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஆழியார் - வால்பாறை சாலையில் ஒய்யாரமாக நடந்து சென்றது.

அங்கு அங்கு வந்த வனத்துறையினர் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்கள் சாலையின் குறுக்கே வராதவாறு ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தினர். தண்ணீர் அருந்திய யானைகள் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் ஆழியார் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது. இதைத்தொடர்ந்து மீண்டும் வாகனப்போக்குவரத்து தொடங்கியது. இந்நிலையில், வனத்துறை ஊழியர்கள் சுழற்சி முறையில் காட்டு யானை நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் யானைகளின் அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் - வால்பாறை சாலையில் சில்லி கொம்பன் காட்டு யானை ஒய்யாரமாக நடந்து செல்லும் காட்சி இணையத்தில் வைராலாகி வருகிறது.

பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் வனப்பகுதியில் இருந்து உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி யானை, காட்டெருமை, கரடி, சிறுத்தை போன்ற வன விலங்குகள் ஆழியார் அணை பகுதிக்கு வரும். அந்த வகையில், இன்று காலை சில்லி கொம்பன் என்ற ஒற்றை காட்டு யானை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஆழியார் - வால்பாறை சாலையில் ஒய்யாரமாக நடந்து சென்றது.

அங்கு அங்கு வந்த வனத்துறையினர் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்கள் சாலையின் குறுக்கே வராதவாறு ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தினர். தண்ணீர் அருந்திய யானைகள் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் ஆழியார் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது. இதைத்தொடர்ந்து மீண்டும் வாகனப்போக்குவரத்து தொடங்கியது. இந்நிலையில், வனத்துறை ஊழியர்கள் சுழற்சி முறையில் காட்டு யானை நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் யானைகளின் அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATR VALPARI ROAD WALKING ELEPHANT
ELEPHANT ROAMING VALPARAI ROAD
சில்லி கொம்பன் காட்டு யானை
வால்பாறை சாலையில் காட்டு யானை
SILLI KOMBAN ELEPHANT ROAMING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பனி பொழிவு

"புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது" உதகையில் திடீர் பனிமழை!

November 12, 2025 at 3:11 PM IST
திருச்செந்தூரில் நடிகர் யோகி பாபு தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபாடு

திருச்செந்தூரில் நடிகர் யோகி பாபு சாமி தரிசனம்! தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபாடு!!

November 12, 2025 at 2:24 PM IST
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் ரூ.60 லட்சம் உண்டியல் காணிக்கை

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா?

November 12, 2025 at 1:34 PM IST
பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து

தமிழக - கேரளா எல்லையில் பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து!

November 12, 2025 at 12:57 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.