குன்னூரில் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம் - COONOOR SHOP OWNERS STRIKE

வியாபாரிகள் முழு கடையடைப்பு போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 4:02 PM IST

நீலகிரி: குன்னூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மார்க்கெட் கடைகளை காலி செய்ய நகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் வழங்கி வரும் நிலையில், வியாபாரிகள் முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மார்க்கெட் பகுதியில் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான 800க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. மிகவும் பழமை வாய்ந்த கடைகளை இடித்து விட்டு, தரைத்தளத்தில் பார்க்கிங் வசதி மற்றும் மேல் தளத்தில் கடைகள் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.41.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 

நகராட்சியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், கால அவகாசம் வழங்கக் கோரியும் வியாபாரிகள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். அந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததுடன், ஒரு வாரத்திற்குள் கடைகளை காலி செய்யவும் உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், முதற்கட்டமாக 234 கடைகளை காலி செய்ய குன்னூர் நகராட்சி ஆணையர் கிருஷ்ணா ராம் தலைமையில் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. 

அதன்படி, தற்காலிக கடைகளுக்கு வியாபாரிகள் இடமாற வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். தற்காலிக இடங்களில் போதுமான வசதியும், உரிய பாதுகாப்பு இல்லாதபட்சத்தில் நகராட்சியின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து, இன்று ஒருநாள் முழு கடையடைப்பு போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

