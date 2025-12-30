ETV Bharat / Videos

சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் திருக்கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு - SHOLINGUR LAKSHMI NARASIMHA TEMPLE

சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் திருக்கோயில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 1:18 PM IST

ராணிப்பேட்டை: 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீபிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கோயில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது.

108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கம் அடுத்த திருப்பாற்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதனை முன்னிட்டு  அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாளுக்கு நறுமண திரவியங்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து மலர்மாலை, துளசி மாலை மற்றும் பல வண்ண மலர்கள் கொண்ட சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.

தொடர்ந்து மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்க சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட பரமபத வாசல் எனக் கூறப்படும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சி தந்து அருள் பாலித்தார். இதனை பொதுமக்கள் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்து பெருமாள் அருள் பெற்றனர். சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக பக்தர்கள் காலை முதலே கோயிலில் குவிந்ததால், பாதுகாப்புக்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்ததனர்.

SWARGA VASAL OPEN
SHOLINGUR LAKSHMI NARASIMHA TEMPLE
SHOLINGUR LAKSHMI NARASIMHA TEMPLE

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

