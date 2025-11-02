ETV Bharat / Videos

செங்கோட்டையன் Vs எடப்பாடி பழனிசாமி: இபிஎஸ் படத்தை அகற்றிய கேஏஎஸ்! - SENGOTTAIYAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 10:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: கோபியில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அலுவலகம் முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் போர்டில் இபிஎஸ் படம் அகற்றப்பட்டு அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ள புதிய பிளக்ஸ் போர்ட் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது அலுவலகத்தின் முன்பு ஈபிஎஸ் படத்துடன் இருந்த பிளக்ஸ் போர்டு நீக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று தனது நீக்கம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து செங்கோட்டையன் விளக்கம் அளிக்கும் முன்பு, பிளக்ஸ் போர்டில் இருந்த இபிஎஸ் படத்தின் மீது ஜெயலலிதா புகைப்படம் ஒட்டப்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது அந்த பழைய பிளக்ஸ் போர்ட் அகற்றப்பட்டு புதிய பிளக்ஸ் வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய படத்தில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரின் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், நேற்று வைத்திருந்த பிளக்ஸ் போர்டில் அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட அலுவலகம் என்ற வாசகங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது புதிதாக வைக்கப்பட்டுள்ள பிளக்ஸ் போர்டில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு: கோபியில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அலுவலகம் முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் போர்டில் இபிஎஸ் படம் அகற்றப்பட்டு அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ள புதிய பிளக்ஸ் போர்ட் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது அலுவலகத்தின் முன்பு ஈபிஎஸ் படத்துடன் இருந்த பிளக்ஸ் போர்டு நீக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று தனது நீக்கம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து செங்கோட்டையன் விளக்கம் அளிக்கும் முன்பு, பிளக்ஸ் போர்டில் இருந்த இபிஎஸ் படத்தின் மீது ஜெயலலிதா புகைப்படம் ஒட்டப்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது அந்த பழைய பிளக்ஸ் போர்ட் அகற்றப்பட்டு புதிய பிளக்ஸ் வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய படத்தில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரின் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், நேற்று வைத்திருந்த பிளக்ஸ் போர்டில் அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட அலுவலகம் என்ற வாசகங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது புதிதாக வைக்கப்பட்டுள்ள பிளக்ஸ் போர்டில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SENGOTTAIYAN
EPS
MLA
செங்கோட்டையன்
SENGOTTAIYAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா

சதய விழா: பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா வந்த தெய்வீக காட்சி!

November 2, 2025 at 12:40 PM IST
மளிகைக் கடை பூட்டை உடைத்து 1 லட்சம் திருட்டு

மளிகை கடை பூட்டை உடைத்து ரூ.1 லட்சம் திருட்டு - 4 பேர் கும்பல் கைவரிசை!

November 1, 2025 at 8:17 PM IST
கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக சார்பில் ஒரு லட்சம் ரொக்கப் பரிசு

கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக சார்பில் ரூ. 1 லட்சம் பரிசு!

November 1, 2025 at 7:27 PM IST
ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

“நான் உங்க தொகுதி இல்லம்மா...” பதறி போன ஆம்பூர் எம்எல்ஏ!

November 1, 2025 at 7:04 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.