எல்.முருகன் ராஜிநாமா செய்வாரா? - SENGOTTAIYAN PRESSMEET IN PALANI
Published : April 13, 2026 at 1:43 PM IST
பழனி: தவெக-வின் எழுச்சியை தடுக்கவே பிரச்சாரத்திற்கு அரசு மற்றும் காவல் துறை பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகளைப் போடுவதாக செங்கோட்டையன் குற்றம் சாட்டினார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியானது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இந்த திரைப்பட விவகாரத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். சென்சார் போர்டு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அமைச்சராக இருக்கும் அவர் தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். ஒரு சிறிய விபத்து நடந்தாலே அமைச்சரை ராஜிநாமா செய்யச் சொல்லும் பத்திரிகையாளர்கள், இந்தப் படம் ஆன்லைனில் வெளியானதற்குப் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் எல்.முருகனை ராஜிநாமா செய்யச் சொல்ல வேண்டும்" என ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்துப் பேசுகையில், "சின்னம்மா, டிடிவி, ஓபிஎஸ் என தன் கூடவே இருந்தவர்களை அழித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர் துரோகத்தின் மொத்த உருவம். அதே போல் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்னைப் பற்றி விமர்சிக்கத் தகுதியே இல்லாதவர். நான் அம்மாவோடு நீண்ட காலம் பயணித்தவன்" என்றார்.
2026 தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அவர், "விஜய் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் எதிர்த்துப் போட்டியிடுபவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். தவெக-வின் எழுச்சியைத் தடுக்கவே பிரச்சாரத்திற்கு அரசு மற்றும் காவல்துறை முட்டுக்கட்டைகளைப் போடுகிறது" என குற்றம் சாட்டினார்.
பழனி: தவெக-வின் எழுச்சியை தடுக்கவே பிரச்சாரத்திற்கு அரசு மற்றும் காவல் துறை பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகளைப் போடுவதாக செங்கோட்டையன் குற்றம் சாட்டினார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியானது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இந்த திரைப்பட விவகாரத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். சென்சார் போர்டு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அமைச்சராக இருக்கும் அவர் தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். ஒரு சிறிய விபத்து நடந்தாலே அமைச்சரை ராஜிநாமா செய்யச் சொல்லும் பத்திரிகையாளர்கள், இந்தப் படம் ஆன்லைனில் வெளியானதற்குப் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் எல்.முருகனை ராஜிநாமா செய்யச் சொல்ல வேண்டும்" என ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்துப் பேசுகையில், "சின்னம்மா, டிடிவி, ஓபிஎஸ் என தன் கூடவே இருந்தவர்களை அழித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர் துரோகத்தின் மொத்த உருவம். அதே போல் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்னைப் பற்றி விமர்சிக்கத் தகுதியே இல்லாதவர். நான் அம்மாவோடு நீண்ட காலம் பயணித்தவன்" என்றார்.
2026 தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அவர், "விஜய் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் எதிர்த்துப் போட்டியிடுபவர்கள் டெபாசிட் இழப்பார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். தவெக-வின் எழுச்சியைத் தடுக்கவே பிரச்சாரத்திற்கு அரசு மற்றும் காவல்துறை முட்டுக்கட்டைகளைப் போடுகிறது" என குற்றம் சாட்டினார்.