விமானி ஸ்மித் மச்சர் உருவத்தை தர்பூசணி பழத்தில் செதுக்கிய சிற்பக் கலைஞர்
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Published : October 5, 2026 at 3:39 PM IST
தேனி: விமான பயணிகளை காப்பாற்றிய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் வீரத்தை போற்றும் வகையில், அவரது உருவத்தை தேனியைச் சேர்ந்த காய்கனி சிற்பக் கலைஞர் தர்பூசணி பழத்தில் செதுக்கியுள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி துபாயில் இருந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் டெல் அவிவ் நோக்கி சென்ற ஃப்ளைதுபாய் நிறுவன விமானத்தில், விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் தாக்கியுள்ளார்.
இதில் படுகாயமடைந்த போதிலும், விமானத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் காட்டிய துணிச்சலும், சமயோசிதமான நடவடிக்கையின் காரணமாக மிகப்பெரிய விமான விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. பின்னர் விமானம் சவுதி அரேபியாவின் தபூக் நகரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தில் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை இஸ்ரேல் அதிகாரிகள் “உண்மையான ஹீரோ” என பாராட்டினர். இந்நிலையில், தேனியை சேர்ந்த காய்கனி சிற்பக் கலைஞர் இளஞ்செழியன், இந்த வீரத்தை பாராட்டும் வகையில் தர்பூசணி பழத்தில் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் உருவத்தை தத்ரூபமாக செதுக்கியுள்ளார்.
மேலும், தர்பூசணியில் “REAL HERO” என்ற வாசகத்தையும், அதன் கீழ் இஸ்ரேல் நாட்டின் ஹீப்ரு மொழியிலும் அதே வாசகங்களை பொறித்துள்ளார். தர்பூசணியில் மிக நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கலைப்படைப்பு பார்ப்பவர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
தேனி: விமான பயணிகளை காப்பாற்றிய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் வீரத்தை போற்றும் வகையில், அவரது உருவத்தை தேனியைச் சேர்ந்த காய்கனி சிற்பக் கலைஞர் தர்பூசணி பழத்தில் செதுக்கியுள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி துபாயில் இருந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் டெல் அவிவ் நோக்கி சென்ற ஃப்ளைதுபாய் நிறுவன விமானத்தில், விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் தாக்கியுள்ளார்.
இதில் படுகாயமடைந்த போதிலும், விமானத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் காட்டிய துணிச்சலும், சமயோசிதமான நடவடிக்கையின் காரணமாக மிகப்பெரிய விமான விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. பின்னர் விமானம் சவுதி அரேபியாவின் தபூக் நகரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தில் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை இஸ்ரேல் அதிகாரிகள் “உண்மையான ஹீரோ” என பாராட்டினர். இந்நிலையில், தேனியை சேர்ந்த காய்கனி சிற்பக் கலைஞர் இளஞ்செழியன், இந்த வீரத்தை பாராட்டும் வகையில் தர்பூசணி பழத்தில் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் உருவத்தை தத்ரூபமாக செதுக்கியுள்ளார்.
மேலும், தர்பூசணியில் “REAL HERO” என்ற வாசகத்தையும், அதன் கீழ் இஸ்ரேல் நாட்டின் ஹீப்ரு மொழியிலும் அதே வாசகங்களை பொறித்துள்ளார். தர்பூசணியில் மிக நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கலைப்படைப்பு பார்ப்பவர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.