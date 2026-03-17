'தாய்க்கிழவி' திரைப்படத்தை பார்த்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் - SANITATIONWORKERSWATCH THAAIKIZHAVI

தாய்க்கிழவி படத்தை பார்த்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 17, 2026 at 6:00 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் சுமார் 200 தூய்மைப் பணியாளர்களை அவர்களது குடும்பத்துடன் அழைத்து சென்று தாய்க்கிழவி திரைப்படம் பார்க்க வைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

நடிகை ராதிகா நடித்த தாய் கிழவி திரைப்படம் தஞ்சாவூரில் வெற்றிகரமாக இரண்டு திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் தாய்க்கிழவி படம் குடும்ப பாசத்துடன் உள்ளதால் அந்தப் படத்தை கண்டு ரசிக்க தஞ்சையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் சுமார் 200 தூய்மைப் பணியாளர்களை அவர்களது குடும்பத்துடன், பணிபுரியும் இடத்திலிருந்து வாகனம் மூலம் அழைத்து வந்தார். தாய் கிழவி திரைப்படத்திற்கு டிக்கெட் கொடுத்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, சிற்றுண்டி ஆகியவற்றையும் வழங்கி படம் பார்க்க வைத்தார்.

இந்தப் படம் பார்த்ததால் தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதேபோல் கடந்த வாரம் பிரவீன் என்பவர் தாய்க்கிழவி திரைப்படத்தை பார்க்க தனது கிராமத்திலிருந்து உற்றார் உறவினர்களை அழைத்து வந்து படம் பார்க்க வைத்த நிகழ்ச்சி குறிப்பிடத்தக்கது.

தஞ்சாவூர்: தஞ்சையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் சுமார் 200 தூய்மைப் பணியாளர்களை அவர்களது குடும்பத்துடன் அழைத்து சென்று தாய்க்கிழவி திரைப்படம் பார்க்க வைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

நடிகை ராதிகா நடித்த தாய் கிழவி திரைப்படம் தஞ்சாவூரில் வெற்றிகரமாக இரண்டு திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் தாய்க்கிழவி படம் குடும்ப பாசத்துடன் உள்ளதால் அந்தப் படத்தை கண்டு ரசிக்க தஞ்சையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் சுமார் 200 தூய்மைப் பணியாளர்களை அவர்களது குடும்பத்துடன், பணிபுரியும் இடத்திலிருந்து வாகனம் மூலம் அழைத்து வந்தார். தாய் கிழவி திரைப்படத்திற்கு டிக்கெட் கொடுத்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, சிற்றுண்டி ஆகியவற்றையும் வழங்கி படம் பார்க்க வைத்தார்.

இந்தப் படம் பார்த்ததால் தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதேபோல் கடந்த வாரம் பிரவீன் என்பவர் தாய்க்கிழவி திரைப்படத்தை பார்க்க தனது கிராமத்திலிருந்து உற்றார் உறவினர்களை அழைத்து வந்து படம் பார்க்க வைத்த நிகழ்ச்சி குறிப்பிடத்தக்கது.

SANITATIONWORKERSWATCH THAAIKIZHAVI
தாய்க்கிழவி படம்
தூய்மை பணியாளர்கள்
THAAIKIZHAVI MOVIE
SANITATIONWORKERSWATCH THAAIKIZHAVI

ETV Bharat Tamil Nadu Team

