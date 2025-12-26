சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மணல் சிற்பம் அமைத்து அஞ்சலி - SAND SCULPTURE IN CHENNAI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 26, 2025 at 5:31 PM IST
சென்னை: சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக சென்னை காசிமேடு பகுதியில் மணல் சிற்பம் அமைத்து மத நல்லிணக்கம் கூட்டுப் பிரார்த்தனை செய்து அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இன்று 21 ஆம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வட சென்னை வடக்கு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.எஸ். ராஜேஷ் தலைமையில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. சென்னை காசிமேடு பவர் குப்பம் மீனவர் குடியிருப்பு அருகே சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவு கூறும் வகையில் மணல் சிற்பம் அமைத்து அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனையடுத்து, சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் ஆகிய மூன்று மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கு மத நல்லிணக்கமாக கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து, மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர். சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக குடும்பத்தார்கள் கடலில் பால் ஊற்றி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனை அடுத்து அதிமுகவினர் அங்கு மீனவ மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினர். இதைப் போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை: சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக சென்னை காசிமேடு பகுதியில் மணல் சிற்பம் அமைத்து மத நல்லிணக்கம் கூட்டுப் பிரார்த்தனை செய்து அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இன்று 21 ஆம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வட சென்னை வடக்கு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.எஸ். ராஜேஷ் தலைமையில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. சென்னை காசிமேடு பவர் குப்பம் மீனவர் குடியிருப்பு அருகே சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவு கூறும் வகையில் மணல் சிற்பம் அமைத்து அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனையடுத்து, சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் ஆகிய மூன்று மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கு மத நல்லிணக்கமாக கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து, மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர். சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக குடும்பத்தார்கள் கடலில் பால் ஊற்றி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனை அடுத்து அதிமுகவினர் அங்கு மீனவ மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினர். இதைப் போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.