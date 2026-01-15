அதிமுக சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா: போட்டிப்போட்டு கரும்புகளை எடுத்து சென்ற பொதுமக்கள் - AIADMK SAMATHUVA PONGAL
Published : January 15, 2026 at 2:05 PM IST
திருவள்ளூர்: அதிமுக சார்பில் நடந்த சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கரும்பு கட்டுகளை பொதுமக்கள் மின்சார கேபிளில் உரசியவாறு எடுத்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் அயப்பாக்கத்தில் வில்லிவாக்கம் ஒன்றிய கழக செயலாளர் எம்.எம் மூர்த்தி ஏற்பாட்டில் அதிமுக சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பென்ஜமின், கழக அமைப்புச் செயலாளர் ராயபுரம் மனோ ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சமத்துவ பொங்கல் விழாவை பொதுமக்களுடன் கொண்டாடினர்.
இதில் புரட்சித்தலைவி எம்ஜிஆர் அவர்களின் 109 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 108 மண் பானைகளில் பொங்கலிடபட்டது. முன்னதாக முன்னாள் அமைச்சர் பென்ஜமின் சமத்துவ பொங்கல் விழாவை துவக்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வில் சுமார் 1000 க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு அமைச்சர் பென்ஜமினிடம் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை பெற்றுச் சென்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் பரத நாட்டியம், ஆடல் பாடல் என பழைய பாடல்களுக்கு நடனமாடினர். பின்னர் அங்கு வந்திருந்த மக்கள் அலங்காரத்திற்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கரும்பு கட்டுகளை சற்றும் ஆபத்தை உணராமல் மின்சார கேபிளில் உரசியவாறு எடுத்து சென்றனர். இதை பார்த்த காவல்துறையினர் பொதுமக்களை எச்சரித்தனர்.
