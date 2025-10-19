ETV Bharat / Videos

தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி: மீன் மார்க்கெட்டில் குவிந்த பொதுமக்கள்! - VELLORE FISH MARKET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 5:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீன் மார்க்கெட்டுகளில் அதிக அளவில் மீன் விற்பனை நடைபெற்றது.

நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மீன்கள் வாங்க பொதுமக்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு மீன் சந்தைகளுக்கு படையெடுத்தனர். இதன் காரணமாக அதிகாலையில் தொடங்கிய மக்கள் கூட்டம், பிற்பகலையும் தாண்டியும் இருந்து வந்தது. வேலூர் நகரின் முக்கிய மீன் சந்தையான வேலூர் மீன் மார்க்கெட்டில் விற்பனை முன் எப்போதையும் விட அதிக அளவில் இருந்தது. தரமான மீன்களை வாங்கும் ஆர்வம் கொண்ட பொதுமக்கள், நேரடியாக சந்தைக்கு வந்து மீன்களை வாங்கி சென்றனர்.

விற்பனை செய்யப்பட்ட மீன்களின் விலை விவரமானது இரால் – ₹350 முதல் ₹500. வஞ்சிரம் – ₹500 முதல் ₹1400. சங்கரா – ₹250 முதல் ₹400, கடல் வவ்வா – ₹400 முதல் ₹750 ,நண்டு – ₹400, பாறை – ₹300 முதல் ₹400, இரால் – ₹350 முதல் ₹500 வரையிலும் விற்கப்பட்டது.

வேலூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீன் மார்க்கெட்டுகளில் அதிக அளவில் மீன் விற்பனை நடைபெற்றது.

நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மீன்கள் வாங்க பொதுமக்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு மீன் சந்தைகளுக்கு படையெடுத்தனர். இதன் காரணமாக அதிகாலையில் தொடங்கிய மக்கள் கூட்டம், பிற்பகலையும் தாண்டியும் இருந்து வந்தது. வேலூர் நகரின் முக்கிய மீன் சந்தையான வேலூர் மீன் மார்க்கெட்டில் விற்பனை முன் எப்போதையும் விட அதிக அளவில் இருந்தது. தரமான மீன்களை வாங்கும் ஆர்வம் கொண்ட பொதுமக்கள், நேரடியாக சந்தைக்கு வந்து மீன்களை வாங்கி சென்றனர்.

விற்பனை செய்யப்பட்ட மீன்களின் விலை விவரமானது இரால் – ₹350 முதல் ₹500. வஞ்சிரம் – ₹500 முதல் ₹1400. சங்கரா – ₹250 முதல் ₹400, கடல் வவ்வா – ₹400 முதல் ₹750 ,நண்டு – ₹400, பாறை – ₹300 முதல் ₹400, இரால் – ₹350 முதல் ₹500 வரையிலும் விற்கப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIWALI FESTIVAL
VELLORE
FISH MARKET PEAK AHEAD OF DIWALI
வேலூர் மீன் சந்தை
VELLORE FISH MARKET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தஞ்சாவூரில் களைகட்டிய தீபாவளி ஷாப்பிங்

தஞ்சாவூரில் களைகட்டிய தீபாவளி ஷாப்பிங்: கடை வீதியில் குவிந்த பொதுமக்கள்!

October 19, 2025 at 5:38 PM IST
சிவகாசியில் இருந்து 200 வகை பட்டாசுகள் இறக்குமதி

தீபாவளி ஸ்பெஷல்: 5% தள்ளுபடியுடன் சிவகாசியில் இருந்து 200 வகை பட்டாசுகள் இறக்குமதி!

October 19, 2025 at 2:25 PM IST
கும்பக்கரை அருவி

கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க 9-வது நாளாக தடை - சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்!

October 19, 2025 at 2:16 PM IST
வெல்லிங்டன் ரயில் நிலையம்

நீலகிரியில் மீண்டும் மண் சரிவு: மலை ரயில் சேவை பாதிப்பு!

October 19, 2025 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.