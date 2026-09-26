ETV Bharat / Videos

'மண்டாடி' திரைப்படத்தை நினைவுபடுத்திய பாய்மர படகு போட்டி

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
முள்ளிமுனை கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பாய்மர படகு போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையை அடுத்த முள்ளிமுனை கிராமத்தில் ஸ்ரீபத்ரகாளி அம்மன் கோயில் முளைப்பாரி திருவிழாவை முன்னிட்டு பாய்மர படகு போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட படகுகள் கலந்து கொண்டன.

10 கடல் மைல் தொலைவு எல்லையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் படகுகள் கலந்து கொண்டன.

போட்டியில் கலந்து கொண்ட படகுகள் காற்றின் வேகத்தில் ஒன்றை ஒன்று முந்திச் சென்ற காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. குறிப்பாக, காற்றின் திசைக்கு ஏற்ப வீரர்கள் படகின் பாய்மரத்தை திருப்பி சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டது பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்தது.

இதையும் படிங்க: தவெக எம்எல்ஏவை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள் - சூலூரில் பரபரப்பு

இந்த போட்டியை காண சுற்று வட்டார மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர். அத்துடன், போட்டி முடிவில் வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு கோப்பையும், ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டது.

அண்மையில் வெளியாகி வசூல்ரீதியாக வெற்றி பெற்ற சூரி நடித்த மண்டாடி திரைப்படத்தில் வரும் காட்சிகளை இந்த பாய்மரப் படகுப் போட்டி நினைவுபடுத்தியது.

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையை அடுத்த முள்ளிமுனை கிராமத்தில் ஸ்ரீபத்ரகாளி அம்மன் கோயில் முளைப்பாரி திருவிழாவை முன்னிட்டு பாய்மர படகு போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட படகுகள் கலந்து கொண்டன.

10 கடல் மைல் தொலைவு எல்லையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் படகுகள் கலந்து கொண்டன.

போட்டியில் கலந்து கொண்ட படகுகள் காற்றின் வேகத்தில் ஒன்றை ஒன்று முந்திச் சென்ற காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. குறிப்பாக, காற்றின் திசைக்கு ஏற்ப வீரர்கள் படகின் பாய்மரத்தை திருப்பி சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டது பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்தது.

இதையும் படிங்க: தவெக எம்எல்ஏவை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள் - சூலூரில் பரபரப்பு

இந்த போட்டியை காண சுற்று வட்டார மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர். அத்துடன், போட்டி முடிவில் வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு கோப்பையும், ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டது.

அண்மையில் வெளியாகி வசூல்ரீதியாக வெற்றி பெற்ற சூரி நடித்த மண்டாடி திரைப்படத்தில் வரும் காட்சிகளை இந்த பாய்மரப் படகுப் போட்டி நினைவுபடுத்தியது.

For All Latest Updates

TAGGED:

பாய்மர படகு போட்டி
மண்டாடி
SAILBOAT RACE
BOAT RACE
MULLIMUNAI TEMPLE FESTIVAL

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்த காட்டு யானை

வேலூர் மாவட்டத்தில் விளை நிலத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானை - விவசாயிகள் அச்சம்

September 25, 2026 at 12:41 PM IST
படுஜோராக நடைபெறும் போதைப்பொருள் விற்பனை

ஒத்தக்கால் மண்டபத்தில் வெட்டவெளியில் போதைப்பொருள் விற்பனை; அதிர்ச்சியில் கோவை மக்கள்

September 25, 2026 at 8:00 AM IST
ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயிலில் புரட்டாசி பிரமோற்சவம்

ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயிலில் புரட்டாசி பிரமோற்சவம்

September 24, 2026 at 12:14 PM IST
ரேஷன் கடையில் அழுகிய வெங்காயம் விற்பனை

ரேஷன் கடையில் அழுகிய வெங்காயம் விற்பனை: பொதுமக்கள் அதிருப்தி

September 23, 2026 at 11:59 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.