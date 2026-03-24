மாட்டு வியாபாரியிடம் ரூ.96 ஆயிரம் பறிமுதல் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ.96 ஆயிரம் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 2:54 PM IST

ராணிப்பேட்டை: வாலாஜாபேட்டையில் ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ. 96 ஆயிரத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் செய்தனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை அருகே உள்ள சுங்கச்சாவடி பகுதியில் இன்று அதிகாலை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 

அப்போது நெமிலி தாலுகா அசா நெல்லிக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த ஜெய்லாபுதீன் என்பவர் ஓட்டி வந்த வேனை அதிகாரிகள் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். சோதனையின் போது, அந்த வேனிலி் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ₹96,530 இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

இதையடுத்து, தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்து, வட்டாட்சியர் நடராஜனிடம் ஒப்படைத்தனர். இது தொடர்பாக மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஜெய்லாபுதீன் மாட்டு வியாபாரி என்பதும், வேலூர் மாவட்டம் பொய்கை பகுதியில் நடைபெறும் மாட்டு சந்தையில் மாடு வாங்குவதற்காகவே இந்த பணத்தை கொண்டு சென்றதாகவும் தெரிய வந்தது. இருப்பினும், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் பணம் எடுத்துச் சென்றதால், தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். 

