உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் சென்ற ரூ.1.32 லட்சம் பறிமுதல் - ELECTION FLYING SQUAD MONEY SEIZED
Published : March 18, 2026 at 1:50 PM IST
தஞ்சாவூர்: தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய தீவிர வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் சென்ற ரூபாய் 1.32 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழகத்தில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அப்போது கண்டியூரில் இருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளி செல்லும் சாலையில் பைக்கில் தனியார் கம்பெனியில் சேல்ஸ் மேனேஜராக பணிபுரிந்து வரும் சதீஷ் (43) என்பவர் வந்தார்.
இவரது வாகனத்தை பறக்கும் படையினர் ஆய்வு செய்த போது அதிலிருந்து ரூ.1 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 320 இருந்தது. ஆனால் அந்த பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லை. இதனையடுத்து அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்து திருவையாறு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கண்ணன் மற்றும் உதவி நடத்தும் அலுவலர் முருகக்குமார் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனர். தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில், தஞ்சாவூரில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
