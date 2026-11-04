ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞரை காப்பாற்றிய காவலர்
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Published : November 4, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்ற போது நடைமேடையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமை காவலர் துரிதமாகச் செயல்பட்டு மீட்டார்.
சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வந்த நீலகிரி விரைவு ரயில் வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, முகமது காஜிம் ஆலம் (23) என்ற இளைஞர் அந்த ரயிலில் பயணம் செய்வதற்காக ஏறியுள்ளார். ஆனால், தான் தவறான ரயிலில் ஏறிவிட்டதை உணர்ந்த அவர், நகர்ந்து கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக நிலைதடுமாறிய அவர், ரயிலில் இருந்து நடைமேடையில் தவறி விழுந்துள்ளார். ரயில் பெட்டியின் கதவு அருகே பொருத்தப்பட்டிருந்த குழாயை அவர் பிடித்துக் கொண்டிருந்ததால், ஓடும் ரயிலுடன் சேர்ந்து நடைமேடையில் அவர் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அதனை கவனித்த பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமை காவலர் பக்சந்த் மீனா, நொடியும் தாமதிக்காமல் ஓடிக் கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து இளைஞரை பாதுகாப்பாக பிடித்து இழுத்தார். இந்த துரிதமான நடவடிக்கையால் இளைஞர் உயிர் தப்பினார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
சென்னை: ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்ற போது நடைமேடையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமை காவலர் துரிதமாகச் செயல்பட்டு மீட்டார்.
சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வந்த நீலகிரி விரைவு ரயில் வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, முகமது காஜிம் ஆலம் (23) என்ற இளைஞர் அந்த ரயிலில் பயணம் செய்வதற்காக ஏறியுள்ளார். ஆனால், தான் தவறான ரயிலில் ஏறிவிட்டதை உணர்ந்த அவர், நகர்ந்து கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து இறங்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக நிலைதடுமாறிய அவர், ரயிலில் இருந்து நடைமேடையில் தவறி விழுந்துள்ளார். ரயில் பெட்டியின் கதவு அருகே பொருத்தப்பட்டிருந்த குழாயை அவர் பிடித்துக் கொண்டிருந்ததால், ஓடும் ரயிலுடன் சேர்ந்து நடைமேடையில் அவர் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அதனை கவனித்த பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமை காவலர் பக்சந்த் மீனா, நொடியும் தாமதிக்காமல் ஓடிக் கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து இளைஞரை பாதுகாப்பாக பிடித்து இழுத்தார். இந்த துரிதமான நடவடிக்கையால் இளைஞர் உயிர் தப்பினார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.