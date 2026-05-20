ETV Bharat / Videos

தனுஷ்கோடியில் கடல் சீற்றம் - ROUGH SEAS AT DHANUSHKODI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தனுஷ்கோடியில் கடல் சீற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: தனுஷ்கோடி கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுவதால் ஆபத்தை உணராமல் சுற்றிலா பயணிகள் எடுத்த செல்ஃபி வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரம் தேசிய அளவில் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது. இங்குள்ள பழமையும் சிறப்பும் வாய்ந்த ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது பல்வேறு மாநில சுற்றுலாப் பயணிகளும், பக்தர்களும் வந்து செல்வர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள தனுஷ்கோடி, அரிச்சல்முனை, அரியமான் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் சுற்றுலாப்பயணிகள் அதிகம் வருகை தருவார்கள். அங்கு வரக்கூடிய சுற்றுலாப் பயணிகள் தனுஷ்கோடி பகுதிக்குச் சென்று சுற்றி பார்த்து செல்ஃபி எடுத்து செல்வது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் தனுஷ்கோடி பகுதியில் வழக்கத்தை விட காற்றின் வேகம் அதிகரித்து கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. அதனால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளதோடு கடல் சீற்றத்தின் நடுவே கடற்கரை ஓரத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து வந்தனர். 

மேலும், கடல் சீற்றம் காரணமாக கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷத்துடன் எழுந்து வருவதோடு தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை கடல் அலைகள் வீசி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

ராமநாதபுரம்: தனுஷ்கோடி கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுவதால் ஆபத்தை உணராமல் சுற்றிலா பயணிகள் எடுத்த செல்ஃபி வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரம் தேசிய அளவில் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது. இங்குள்ள பழமையும் சிறப்பும் வாய்ந்த ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது பல்வேறு மாநில சுற்றுலாப் பயணிகளும், பக்தர்களும் வந்து செல்வர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள தனுஷ்கோடி, அரிச்சல்முனை, அரியமான் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் சுற்றுலாப்பயணிகள் அதிகம் வருகை தருவார்கள். அங்கு வரக்கூடிய சுற்றுலாப் பயணிகள் தனுஷ்கோடி பகுதிக்குச் சென்று சுற்றி பார்த்து செல்ஃபி எடுத்து செல்வது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் தனுஷ்கோடி பகுதியில் வழக்கத்தை விட காற்றின் வேகம் அதிகரித்து கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. அதனால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளதோடு கடல் சீற்றத்தின் நடுவே கடற்கரை ஓரத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து வந்தனர். 

மேலும், கடல் சீற்றம் காரணமாக கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷத்துடன் எழுந்து வருவதோடு தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை கடல் அலைகள் வீசி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தனுஷ்கோடியில் கடல் சீற்றம்
ROUGH SEAS AT DHANUSHKODI
ROUGH SEAS
DHANUSHKODI
ROUGH SEAS AT DHANUSHKODI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மலர் கண்காட்சியில் தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜல்லிக்கட்டு

கொடைக்கானலில் 63-வது மலர் கண்காட்சி கோலாகலமாக தொடக்கம்

May 20, 2026 at 4:12 PM IST
தேனி அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனையில் எலிகள் அட்டகாசம்

May 19, 2026 at 7:40 PM IST
மது பாட்டிலுடன் மனு அளிக்க வந்த இளைஞரால் பரபரப்பு

மது பாட்டிலுடன் மனு அளிக்க வந்த இளைஞர்

May 19, 2026 at 11:50 AM IST
ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி இன்று தொடக்கம்

ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி இன்று தொடக்கம்

May 18, 2026 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.