அரசு மருத்துவமனையில் எலிகள் அட்டகாசம் - RATS ROAMING AT THENI GH
Published : May 19, 2026 at 7:40 PM IST
தேனி: அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் உறங்கும் படுக்கைகளில் எலிகள் சர்வ சாதாரணமாக சுற்றி திரியும் வீடியோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் கானாவிலக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை. இங்கு தேனி மாவட்டம் மட்டுமின்றி கேரளம் மாநிலத்திலிருந்தும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான புற நோயாளிகள் வந்து செல்வது வழக்கம். அதே போல, ஆயிரக்கணக்கான உள் நோயாளிகளும் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நோயாளிகளின் படுக்கைகளில் எலிகள் சர்வ சாதாரணமாக சுற்றி திரிவதால், நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். குறிப்பாக, நோயாளிகளுக்கு அருகிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் குழாய்கள் மற்றும் மருந்து ரேக்குகளில் எலிகள் அட்டகாசம் செய்வதாகவும், நோயாளிகளின் உணவுகளையும் எலிகள் சாப்பிடுவதாலும் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சுகாதாரமின்றி இருப்பதாலேயே எலிகளின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாகவும், இரவிலும் கூட எலிகளின் கூச்சல் சத்தத்தால் தூங்க முடியாமல் அவதியடைவதாகவும் நோயாளிகள் தரப்பிலிருந்து குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில், சிகிச்சை எடுக்கும் நோயாளி ஒருவர் தேனி அரசு மருத்துவமனையில் எலிகள் சுற்றித் திரியும் வீடியோவை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதற்கு, மருத்துவமனை நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். தற்போது, இந்த வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
