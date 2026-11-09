திருப்பத்தூரில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பூக்கும் அரிய வகை பிரம்ம கமலம் மலர்!
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Published : November 9, 2026 at 12:29 PM IST
திருப்பத்தூர்: வைத்தீஸ்வரன் நகர் பகுதியில் முருகன் - வளர்மதி என்ற தம்பதியர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களது வீட்டில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் தனித்துவம் கொண்ட அரிய வகை மலரான பிரம்ம கமலம் நேற்று இரவு சுமார் 10 மணியளவில் அழகாக மலர்ந்துள்ளது.
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் பிரம்ம கமலம் மலர் தங்களது வீட்டில் பூத்தது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்துள்ளதாக முருகன் - வளர்மதி குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மலருக்கு மஞ்சள், குங்குமம் இட்டு, தீபம் ஏற்றி தீபாராதனை காட்டி குடும்பத்தினர் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.
மேலும், அரிய வகை பிரம்ம கமலம் மலர் வீட்டில் பூத்திருப்பதை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர், ஆர்வத்துடன் வந்து மலரைப் பார்வையிட்டு அதன் அழகைக் கண்டு வியந்தனர். சிலர் மலருக்கு பக்தியுடன் வழிபாடு செய்து தரிசனம் செய்துவிட்டுச் சென்றனர். அதோடு, இந்த அரிய வகை பூ மலர்ந்த நிகழ்வு அப்பகுதி மக்களிடையே ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர்: வைத்தீஸ்வரன் நகர் பகுதியில் முருகன் - வளர்மதி என்ற தம்பதியர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களது வீட்டில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் தனித்துவம் கொண்ட அரிய வகை மலரான பிரம்ம கமலம் நேற்று இரவு சுமார் 10 மணியளவில் அழகாக மலர்ந்துள்ளது.
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் பிரம்ம கமலம் மலர் தங்களது வீட்டில் பூத்தது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்துள்ளதாக முருகன் - வளர்மதி குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மலருக்கு மஞ்சள், குங்குமம் இட்டு, தீபம் ஏற்றி தீபாராதனை காட்டி குடும்பத்தினர் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.
மேலும், அரிய வகை பிரம்ம கமலம் மலர் வீட்டில் பூத்திருப்பதை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர், ஆர்வத்துடன் வந்து மலரைப் பார்வையிட்டு அதன் அழகைக் கண்டு வியந்தனர். சிலர் மலருக்கு பக்தியுடன் வழிபாடு செய்து தரிசனம் செய்துவிட்டுச் சென்றனர். அதோடு, இந்த அரிய வகை பூ மலர்ந்த நிகழ்வு அப்பகுதி மக்களிடையே ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.