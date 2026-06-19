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ராமோஜி ராவ் அரங்கம் திறப்பு விழா - நேரலை - RAMOJI RAO AUDITORIUM

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ராமோஜி ராவ் அரங்கம் திறப்பு விழா (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 6:10 PM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 6:17 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்தில் உள்ள சிறப்புமிக்க உயர்கல்வி நிறுவனமான 'இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்' (ISB) வளாகத்தில், 'ராமோஜி ராவ் அரங்கம்' (Ramoji Rao Auditorium) திறப்பு விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இவ்விழாவைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவிலேயே பெண்களை மட்டுமே கொண்ட முதல் சிம்பொனி இசைக்குழுவான 'சுரஞ்சலி'யின் (Suranjali) இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. ISB-யில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியின் நேரலை காட்சிகளை இங்கு நாம் காணலாம்.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற உயர் கல்வி நிறுவனமான 'இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்' வளாகத்தில் ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவராக இருந்த ராமோஜி ராவின் பெயரில் கலையரங்கம்  திறக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைதராபாத்தின் முதன்மையான அடையாளங்களில் ஒன்றான ராமோஜி பிலிம் சிட்டி, மார்கதர்சி நிதி நிறுவனம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவிய ராமோஜி ராவ் பிராந்திய ஊடகங்களில் மிகப் பெரிய சாதனைகளை செய்து காட்டியவர்.

ஐ.எஸ்.பி (ISB) என்பது ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஒரு சர்வதேச வணிகப் பள்ளியாகும். இதன் நிர்வாகக் குழுவில், உலகின் முன்னணி வணிக மற்றும் மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் கல்வியாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்தில் உள்ள சிறப்புமிக்க உயர்கல்வி நிறுவனமான 'இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்' (ISB) வளாகத்தில், 'ராமோஜி ராவ் அரங்கம்' (Ramoji Rao Auditorium) திறப்பு விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இவ்விழாவைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவிலேயே பெண்களை மட்டுமே கொண்ட முதல் சிம்பொனி இசைக்குழுவான 'சுரஞ்சலி'யின் (Suranjali) இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. ISB-யில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியின் நேரலை காட்சிகளை இங்கு நாம் காணலாம்.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற உயர் கல்வி நிறுவனமான 'இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்' வளாகத்தில் ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவராக இருந்த ராமோஜி ராவின் பெயரில் கலையரங்கம்  திறக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைதராபாத்தின் முதன்மையான அடையாளங்களில் ஒன்றான ராமோஜி பிலிம் சிட்டி, மார்கதர்சி நிதி நிறுவனம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவிய ராமோஜி ராவ் பிராந்திய ஊடகங்களில் மிகப் பெரிய சாதனைகளை செய்து காட்டியவர்.

ஐ.எஸ்.பி (ISB) என்பது ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஒரு சர்வதேச வணிகப் பள்ளியாகும். இதன் நிர்வாகக் குழுவில், உலகின் முன்னணி வணிக மற்றும் மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் கல்வியாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

Last Updated : June 19, 2026 at 6:17 PM IST

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TAGGED:

INDIAN SCHOOL OF BUSINESS
HYDERABAD
ராமோஜி ராவ் கலையரங்கம்
ஹைதராபாத்
RAMOJI RAO AUDITORIUM

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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