ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026: காலத்தால் அழியாத ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் உணர்வைப் போற்றும் விருது நிகழ்ச்சியின் நேரலை
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Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் கலாவேதிகாவில், இரண்டாம் ஆண்டு 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026' (Ramoji Excellence Awards) வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது.
நாடு முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த ஒன்பது நபர்களுக்கு இன்று (நவம்பர் 16) விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஊடகத் துறையின் தொலைநோக்குப் பார்வையாளரும், ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனருமான ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 90-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த விருது விழா நடத்தப்படுகிறது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்துகொள்கிறார். ஆந்திரப் பிரதேச ஆளுநர் நீதிபதி எஸ். அப்துல் நசீர், முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகப் பங்கேற்கின்றனர். மேலும், பல மத்திய அமைச்சர்களும், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்கின்றனர்.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் நினைவாக கடந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் இந்த விருதுகள், நேர்மை, உறுதிப்பாடு மற்றும் சேவை ஆகியவற்றின் மீது அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கின்றன. தனிப்பட்ட சாதனைகளைத் தாண்டி, வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், சவால்களை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிப்பு செய்த நபர்களை இந்த விருதுகள் கௌரவிக்கின்றன.
இதழியல், கலை மற்றும் கலாச்சாரம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், மனிதநேய சேவை, பெண் சாதனையாளர், இளைஞர் ஐகான் (Youth Icon), கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய ஒன்பது பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த ஆண்டு கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய புதிய பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன; இதன் மூலம், முதலாம் ஆண்டில் ஏழு பேருக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகள், இந்த ஆண்டு ஒன்பது பேருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. விருது பெறும் ஒவ்வொருவருக்கும் நினைவுப் பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் கலாவேதிகாவில், இரண்டாம் ஆண்டு 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026' (Ramoji Excellence Awards) வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது.
நாடு முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த ஒன்பது நபர்களுக்கு இன்று (நவம்பர் 16) விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஊடகத் துறையின் தொலைநோக்குப் பார்வையாளரும், ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனருமான ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 90-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த விருது விழா நடத்தப்படுகிறது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்துகொள்கிறார். ஆந்திரப் பிரதேச ஆளுநர் நீதிபதி எஸ். அப்துல் நசீர், முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகப் பங்கேற்கின்றனர். மேலும், பல மத்திய அமைச்சர்களும், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்கின்றனர்.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் நினைவாக கடந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் இந்த விருதுகள், நேர்மை, உறுதிப்பாடு மற்றும் சேவை ஆகியவற்றின் மீது அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கின்றன. தனிப்பட்ட சாதனைகளைத் தாண்டி, வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், சவால்களை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிப்பு செய்த நபர்களை இந்த விருதுகள் கௌரவிக்கின்றன.
இதழியல், கலை மற்றும் கலாச்சாரம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், மனிதநேய சேவை, பெண் சாதனையாளர், இளைஞர் ஐகான் (Youth Icon), கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய ஒன்பது பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த ஆண்டு கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய புதிய பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன; இதன் மூலம், முதலாம் ஆண்டில் ஏழு பேருக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகள், இந்த ஆண்டு ஒன்பது பேருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. விருது பெறும் ஒவ்வொருவருக்கும் நினைவுப் பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.