பிரம்மாண்டம்...'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா கோலாகல தொடக்கம்! - RAMOJI AWARDS 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஊடக ஜாம்பவான் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் நினைவாக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.
இந்நிகழ்ச்சியில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
ஊடகம், தொழில், பொது சேவை ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருதினை பெற்றவர் ராமோஜி ராவ்.
இந்நிலையில், அவரை நினைவு கூறும் விதமாக, பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்காக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட விழா இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இரவு 8 மணி வரை இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
பத்திரிகை, ஊரக வளர்ச்சி, சேவை, கலை - கலாச்சாரம், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் 7 பேருக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் என பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
ஹைதராபாத்: ஊடக ஜாம்பவான் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் நினைவாக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.
இந்நிகழ்ச்சியில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
ஊடகம், தொழில், பொது சேவை ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருதினை பெற்றவர் ராமோஜி ராவ்.
இந்நிலையில், அவரை நினைவு கூறும் விதமாக, பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்காக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட விழா இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இரவு 8 மணி வரை இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
பத்திரிகை, ஊரக வளர்ச்சி, சேவை, கலை - கலாச்சாரம், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் 7 பேருக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் என பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.