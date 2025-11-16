ETV Bharat / Videos

பிரம்மாண்டம்...'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா கோலாகல தொடக்கம்! - RAMOJI AWARDS 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஊடக ஜாம்பவான் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் நினைவாக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

ஊடகம், தொழில், பொது சேவை ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருதினை பெற்றவர் ராமோஜி ராவ்.

இந்நிலையில், அவரை நினைவு கூறும் விதமாக, பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்காக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட விழா இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இரவு 8 மணி வரை இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

பத்திரிகை, ஊரக வளர்ச்சி, சேவை, கலை - கலாச்சாரம், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் 7 பேருக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் என பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

ஹைதராபாத்: ஊடக ஜாம்பவான் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் நினைவாக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

ஊடகம், தொழில், பொது சேவை ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருதினை பெற்றவர் ராமோஜி ராவ்.

இந்நிலையில், அவரை நினைவு கூறும் விதமாக, பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்காக 'ராமோஜி விருதுகள் 2025' என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட விழா இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இரவு 8 மணி வரை இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

பத்திரிகை, ஊரக வளர்ச்சி, சேவை, கலை - கலாச்சாரம், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் 7 பேருக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் என பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI AWARDS
ராமோஜி விருதுகள்
ராமோஜி ராவ்
RAMOJI FILM CITY
RAMOJI AWARDS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தவெக பொதுக்குழுவில் உரையாற்றும் விஜய்

"திமுக -தவெக இடையேதான் போட்டி" - பொதுக்குழுவில் விஜய் உரை நேரலை!

November 5, 2025 at 1:44 PM IST
பாகுபலி ராக்கெட்

விண்ணில் சீறிபாயும் பாகுபலி ராக்கெட் நேரலை காட்சிகள்!

November 2, 2025 at 5:27 PM IST
கோப்புப்படம்

தொடங்கியது 3ஆம் நாள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்! இன்று 7 மசோதாக்கள் தாக்கல்!

October 16, 2025 at 9:36 AM IST
சட்டப்பேரவை.யில் உரையாற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின்

கரூரில் நடந்தது என்ன? சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம் - நேரலை!

October 15, 2025 at 11:20 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.