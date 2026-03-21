ETV Bharat / Videos

ஜெயங்கொண்டத்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட ரமலான் - RAMADAN FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
சிறப்பு தொழுகையில் கலந்துக் கொண்ட முஸ்லீம்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 21, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டத்தில் ரமலான் பண்டிகையை ஒட்டி சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்துக் கொண்டனர்.

இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகையான ரமலான் இன்று (மார்ச் 21) தமிழகம் உட்பட நாடு முழுக்க வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் இந்த பண்டிகை மிக கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக இந்த பண்டிகை மார்ச் 19 அன்று கொண்டாடப்பட இருந்தது. ஆனால், அன்று பிறை தெரியாத காரணத்தினால் தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி மார்ச் 21இல் ரமலான் கொண்டாடப்படும் என அறிவித்திருந்தார்.

இதன்படி, தமிழகம் முழுக்க உள்ள பள்ளி வாசல்கள் மற்றும் மசூதிகளில் வழிபாட்டிற்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. அந்தவகையில், ஜெயங்கொண்டம் ஜும்மா மசூதி மற்றும் ஜுபிலி ரோட்டில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசலில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இங்கு 800-க்கும் அதிகமான இஸ்லாமிய பெருமக்கள் கலந்துக் கொண்டு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, சிறப்பு தொழுகையை முடித்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் கட்டித் தழுவி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர். அதைத்தொடர்ந்து, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவுகளை வழங்கி தங்களின் ஈகைத் திருநாள் அன்பை பரிமாறிக் கொண்டனர்.

அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டத்தில் ரமலான் பண்டிகையை ஒட்டி சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்துக் கொண்டனர்.

இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகையான ரமலான் இன்று (மார்ச் 21) தமிழகம் உட்பட நாடு முழுக்க வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் இந்த பண்டிகை மிக கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக இந்த பண்டிகை மார்ச் 19 அன்று கொண்டாடப்பட இருந்தது. ஆனால், அன்று பிறை தெரியாத காரணத்தினால் தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி மார்ச் 21இல் ரமலான் கொண்டாடப்படும் என அறிவித்திருந்தார்.

இதன்படி, தமிழகம் முழுக்க உள்ள பள்ளி வாசல்கள் மற்றும் மசூதிகளில் வழிபாட்டிற்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. அந்தவகையில், ஜெயங்கொண்டம் ஜும்மா மசூதி மற்றும் ஜுபிலி ரோட்டில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசலில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இங்கு 800-க்கும் அதிகமான இஸ்லாமிய பெருமக்கள் கலந்துக் கொண்டு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, சிறப்பு தொழுகையை முடித்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் கட்டித் தழுவி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர். அதைத்தொடர்ந்து, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவுகளை வழங்கி தங்களின் ஈகைத் திருநாள் அன்பை பரிமாறிக் கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAYANKONDAM RAMZAN SPL
RAMZAN SPECIAL
JAYANKONDAM
ரம்ஜான் பண்டிகை
RAMADAN FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பழுதான வந்தே பாரத் ரயில்

திருநெல்வேலியில் வந்தே பாரத் ரயிலில் பழுது - பயணிகள் அவதி

March 21, 2026 at 5:55 PM IST
துரைப்பாக்கத்தில் தேர்தலுக்கு கருப்பு கொடி

துரைப்பாக்கம்: சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கக்கணிக்க முடிவு

March 21, 2026 at 4:43 PM IST
ரமலான் சிறப்பு தொழுகை

வாணியம்பாடியில் நடைபெற்ற ரமலான் சிறப்பு தொழுகை

March 21, 2026 at 4:30 PM IST
தலையாட்டி பொம்மை வைத்து தேர்தல் விழிப்புணர்வு

தஞ்சாவூரில் தலையாட்டி பொம்மை மூலம் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

March 21, 2026 at 4:23 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.