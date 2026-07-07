ரயில்வே கேட் கீப்பருக்கு குவியும் பாராட்டு - VIRAL VIDEO
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Published : July 7, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: ரயில் அருகில் வருவதைக் கவனிக்காமல் சென்ற நபரை தனது உயிரை பணயம் வைத்து காப்பாற்றிய ரயில்வே கேட் கீப்பருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே அரசூர் ரயில்வே கேட்டில் பணியாற்றி வருபவர் ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகர். நேற்று (ஜூலை 06) மாலை 03.45 மணியளவில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அந்த ரயில் சீர்காழி தாலுக்காவிற்குட்பட்ட அரசூர் பகுதியை நெருங்கியபோது, ரயில் தண்டவாளத்தை ஒருவர் கடந்துச் செல்வதைக் கேட் கீப்பர் கவனித்துள்ளார்.
மேலும், ரயில் அருகாமையில் வரும் சத்தத்தைக் கூட ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்துச் சென்றவர் உணராமல் சாதாரணமாகவும், மெதுவாகவும் நடந்துச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து, ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகர் இனியும் தாமதிக்கக்கூடாது என்று எண்ணி உடனே ரயில் தண்டவாளத்தில் இறங்கி சம்மந்தப்பட்ட நபரின் கையைப் பிடித்து இழுத்து ரயில் தண்டவாளத்தில் இருந்து விலக்கினார்.
இதுகுறித்த காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. இந்த காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்துச் சென்றவரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகரின் மனிதநேய செயலை பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, ரயில்வேத் துறையைச் சேர்ந்த உயரதிகாரிகளும் கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டு தெரிவித்ததாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சென்னை: ரயில் அருகில் வருவதைக் கவனிக்காமல் சென்ற நபரை தனது உயிரை பணயம் வைத்து காப்பாற்றிய ரயில்வே கேட் கீப்பருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே அரசூர் ரயில்வே கேட்டில் பணியாற்றி வருபவர் ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகர். நேற்று (ஜூலை 06) மாலை 03.45 மணியளவில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அந்த ரயில் சீர்காழி தாலுக்காவிற்குட்பட்ட அரசூர் பகுதியை நெருங்கியபோது, ரயில் தண்டவாளத்தை ஒருவர் கடந்துச் செல்வதைக் கேட் கீப்பர் கவனித்துள்ளார்.
மேலும், ரயில் அருகாமையில் வரும் சத்தத்தைக் கூட ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்துச் சென்றவர் உணராமல் சாதாரணமாகவும், மெதுவாகவும் நடந்துச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து, ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகர் இனியும் தாமதிக்கக்கூடாது என்று எண்ணி உடனே ரயில் தண்டவாளத்தில் இறங்கி சம்மந்தப்பட்ட நபரின் கையைப் பிடித்து இழுத்து ரயில் தண்டவாளத்தில் இருந்து விலக்கினார்.
இதுகுறித்த காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. இந்த காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்துச் சென்றவரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகரின் மனிதநேய செயலை பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, ரயில்வேத் துறையைச் சேர்ந்த உயரதிகாரிகளும் கேட் கீப்பர் சந்தீப் சகரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டு தெரிவித்ததாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.