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சமூக நீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி முடிவை கண்டித்து தேனியில் ஆர்ப்பாட்டம்

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புதிய தமிழகம் கட்சியினர் போரட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 2:52 PM IST

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தேனி: சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர் வன்னி அரசை கண்டித்து புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சமூக நீதி விடுதி மாணவர்களுக்கு மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு தெரிவித்ததற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் தங்களது கண்டனங்களைத் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் அமைச்சர் வன்னி அரசை கண்டித்து தேனியில் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், இந்து மக்கள் கட்சி, தென்னிந்திய பார்வர்டு பிளாக், விஸ்வகர்மா சமூக மக்கள் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, அமைச்சர் வன்னி அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மேலும், மாணவர்களுக்கு மாட்டு இறைச்சி வழங்கப்படும் என்ற முடிவை வாபஸ் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். இதில், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தேனி: சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர் வன்னி அரசை கண்டித்து புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சமூக நீதி விடுதி மாணவர்களுக்கு மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு தெரிவித்ததற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் தங்களது கண்டனங்களைத் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் அமைச்சர் வன்னி அரசை கண்டித்து தேனியில் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், இந்து மக்கள் கட்சி, தென்னிந்திய பார்வர்டு பிளாக், விஸ்வகர்மா சமூக மக்கள் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, அமைச்சர் வன்னி அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மேலும், மாணவர்களுக்கு மாட்டு இறைச்சி வழங்கப்படும் என்ற முடிவை வாபஸ் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். இதில், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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TAGGED:

தேனி
PUTHIYA TAMILAGAM PROTEST
PROVIDE BEEF TO STUDENTS
மாட்டிறைச்சி
PROTEST FOR BEEF PROVIDE IN HOSTEL

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