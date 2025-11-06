ETV Bharat / Videos

“மூங்கில் காடுகளே!” பிரமிக்க வைக்கும் புலவிச்சாறு அருவியின் ட்ரோன் காட்சிகள்! - PULAVICHARU FALLS DRONE SHOTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: புலவிச்சாறு அருவியில் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதன் ட்ரோன் காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. 

கொடைக்கானல் அருகே போளூர் மலைக் கிராமத்தில் புலவிச்சாறு அருவி அமைந்துள்ளது. சமீபகாலமாக அந்த அருவியை காண அதிகப்படியான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக பெய்த தொடர் கனமழையால் அருவியின் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மரங்கள் நிறைந்த மலைப்பகுதியின் பாறைப் பிளவுகளிலிருந்து நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டிவரும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சிகள் பார்ப்பவர்களை மெய்மறக்க செய்கிறது. 

இந்த கிராம மக்கள், விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பை தொழிலாக மேற்கொண்டு இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்கின்றனர். மழைக்காலத்தில் அருவியின் நீர் அதிகரிப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தி விவசாயத்திற்கு உதவுகிறது. இங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள், அருவியின் குளிர்ந்த நீரில் நீராடி, மலைக்காற்றை சுவாசித்து, மனஅமைதியைப் பெறுகின்றனர். 

இந்த இடம் கொடைக்கானலில் இருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மேல்மலை கிராமத்தில் இருந்து பசுமையுடன் எழில் கொஞ்சும் அழகுடன் காட்சியளிக்கிறது. அங்கிருந்து ட்ரோன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

திண்டுக்கல்: புலவிச்சாறு அருவியில் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதன் ட்ரோன் காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. 

கொடைக்கானல் அருகே போளூர் மலைக் கிராமத்தில் புலவிச்சாறு அருவி அமைந்துள்ளது. சமீபகாலமாக அந்த அருவியை காண அதிகப்படியான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக பெய்த தொடர் கனமழையால் அருவியின் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மரங்கள் நிறைந்த மலைப்பகுதியின் பாறைப் பிளவுகளிலிருந்து நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டிவரும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சிகள் பார்ப்பவர்களை மெய்மறக்க செய்கிறது. 

இந்த கிராம மக்கள், விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பை தொழிலாக மேற்கொண்டு இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்கின்றனர். மழைக்காலத்தில் அருவியின் நீர் அதிகரிப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தி விவசாயத்திற்கு உதவுகிறது. இங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள், அருவியின் குளிர்ந்த நீரில் நீராடி, மலைக்காற்றை சுவாசித்து, மனஅமைதியைப் பெறுகின்றனர். 

இந்த இடம் கொடைக்கானலில் இருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மேல்மலை கிராமத்தில் இருந்து பசுமையுடன் எழில் கொஞ்சும் அழகுடன் காட்சியளிக்கிறது. அங்கிருந்து ட்ரோன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

For All Latest Updates

TAGGED:

மேல்மலை கிரமம்
புலவிச்சாறு அருவி
PULAVISAR FALLS
KODAIKANAL
PULAVICHARU FALLS DRONE SHOTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

விசாரணைக்காக மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்த நீதிபதி

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சுட்டு பிடிக்கப்பட்ட மூவரிடம் நீதிபதி அதிரடி விசாரணை!

November 6, 2025 at 8:59 AM IST
தேனியில் இரட்டை மாட்டுவண்டி பந்தையம்

இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம்! சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்!

November 5, 2025 at 4:24 PM IST
திருவண்ணாமலையில் மின்சாரம் இல்லாமல் இயங்கும் அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனையில் பல மணி நேரம் மின்தடை - மருத்துவப் பயனாளிகள் அவதி!

November 4, 2025 at 8:36 PM IST
சடையாண்டி கோயில் கிடா விருந்து

ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கிடா விருந்து! களைகட்டிய ஐப்பசி திருவிழா!

November 4, 2025 at 1:57 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.