வைகை ஆற்றங்கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு
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Published : October 10, 2026 at 5:50 PM IST
மதுரை: மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு மதுரை வைகை ஆற்றங்கரையில் ஏராளமான பொதுமக்கள் தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
ஆண்டுதோறும் முன்னோர்களுக்கு உரிய தேதியில் தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில், மஹாளய அமாவாசையில் திதி கொடுத்து வழிபட்டால் முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை. இதனால், மஹாளய அமாவாசை தினத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் நீர்நிலைகளின் கரைகளில் திரண்டு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கின்றனர்.
வைகை ஆற்றங்கரையில் சிறப்பு வழிபாடு
இதன்படி, மதுரை வைகை ஆற்றின் கரையில் இன்று அதிகாலை முதலே ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்தனர். புரோகிதர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் மறைந்த தங்களது பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டி உள்ளிட்ட முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, பாரம்பரிய முறைப்படி தர்ப்பண சடங்குகளை மேற்கொண்டனர். மதுரை மாநகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் என ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் வந்து வழிபாட்டில் பங்கேற்றனர். மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள பல்வேறு கோவில்களிலும் முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதனால், கோயில்களிலும் பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர்.
மதுரை: மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு மதுரை வைகை ஆற்றங்கரையில் ஏராளமான பொதுமக்கள் தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
ஆண்டுதோறும் முன்னோர்களுக்கு உரிய தேதியில் தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில், மஹாளய அமாவாசையில் திதி கொடுத்து வழிபட்டால் முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை. இதனால், மஹாளய அமாவாசை தினத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் நீர்நிலைகளின் கரைகளில் திரண்டு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கின்றனர்.
வைகை ஆற்றங்கரையில் சிறப்பு வழிபாடு
இதன்படி, மதுரை வைகை ஆற்றின் கரையில் இன்று அதிகாலை முதலே ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்தனர். புரோகிதர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் மறைந்த தங்களது பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டி உள்ளிட்ட முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, பாரம்பரிய முறைப்படி தர்ப்பண சடங்குகளை மேற்கொண்டனர். மதுரை மாநகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் என ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் வந்து வழிபாட்டில் பங்கேற்றனர். மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள பல்வேறு கோவில்களிலும் முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதனால், கோயில்களிலும் பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர்.