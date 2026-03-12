ETV Bharat / Videos

நள்ளிரவிலும் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்ப கூட்டம் - AMBATTUR PETROL ISSUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
நள்ளிரவிலும் பெட்ரோல் நிரப்ப கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அம்பத்தூரில் நள்ளிரவிலும் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாகனங்களுக்கு பொதுமக்கள் பெட்ரோல் நிரப்பிச் சென்றனர்.

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக பெட்ரோலிய பொருட்கள் இறக்குமதி குறைந்ததால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. மேலும், பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சமும் ஏற்பட்டது. இதனால், அம்பத்தூரில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்பிச் சென்றனர். 

இந்த நிலையில் நள்ளிரவு என பாராமல் மக்கள் பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர். தங்கள் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்ப வந்த வாகன ஓட்டிகளில் வரிசை சாலை வரை நீண்டதால் போலீசார் பாதுகாப்புடன் பெட்ரோல் நிரப்பும் சூழல் ஏற்பட்டது. 

ஆனால், வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்களுக்கு தான் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை என்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. அதே போல், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை என்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. 

சென்னை: அம்பத்தூரில் நள்ளிரவிலும் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாகனங்களுக்கு பொதுமக்கள் பெட்ரோல் நிரப்பிச் சென்றனர்.

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக பெட்ரோலிய பொருட்கள் இறக்குமதி குறைந்ததால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. மேலும், பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சமும் ஏற்பட்டது. இதனால், அம்பத்தூரில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்பிச் சென்றனர். 

இந்த நிலையில் நள்ளிரவு என பாராமல் மக்கள் பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர். தங்கள் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்ப வந்த வாகன ஓட்டிகளில் வரிசை சாலை வரை நீண்டதால் போலீசார் பாதுகாப்புடன் பெட்ரோல் நிரப்பும் சூழல் ஏற்பட்டது. 

ஆனால், வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்களுக்கு தான் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை என்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. அதே போல், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை என்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBATTUR PETROL ISSUE
PUBLIC FILL VEHICLES WITH PETROL
பெட்ரோல் நிரப்பிய பொதுமக்கள்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
AMBATTUR PETROL ISSUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

விறகு அடுப்புக்கு மாறிய உணவகங்கள்

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - விறகு விற்பனை அமோகம்

March 12, 2026 at 12:10 PM IST
பெட்ரோல் வாங்க காத்திருக்கும் வாகன ஓட்டிகள்

பெட்ரோல் நிரப்ப நீண்ட 'கியூ'

March 12, 2026 at 10:45 AM IST
கோவையில் ஏசி பேருந்து நிறுத்தம் திறப்பு

ஏசி பேருந்து நிறுத்தம் திறப்பு

March 12, 2026 at 9:57 AM IST
சாலையோர கடைகள் அமைப்பதற்கு குடியிருப்பு வாசிகள் எதிர்ப்பு

சாலையோர கடைகளுக்கு குடியிருப்புவாசிகள் எதிர்ப்பு

March 11, 2026 at 6:58 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.