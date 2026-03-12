ETV Bharat / Videos

சிலிண்டர் இருப்பு குறைந்து வருவதால் உடல்களை தகனம் செய்வதில் சிக்கல் - CYLINDER SHORTAGE ISSUE

அறக்கட்டளை நிர்வாகி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 9:40 PM IST

திண்டுக்கல்: சிலிண்டர் இருப்பு குறைந்து வருவதால், பழனியில் நவீன எரிவாயு மயான அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படும் நகராட்சி எரிவாயு மயானத்தில் உடல்களை தகனம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான எரிவாயு மயானம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனை நவீன எரிவாயு மயான அறக்கட்டளை என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள் நிர்வகித்து வருகின்றனர். பழனி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள், இறுதிச் சடங்கிற்காக இந்த மயானத்தையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். அதன்படி, மாதந்தோறும் சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட உடல்கள் இங்கு எரியூட்டப்படுகின்றன. தற்போது நிலவி வரும் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, இந்த சேவை பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அறக்கட்டளை நிர்வாகி சுப்புராஜ் கூறுகையில், "வழக்கமாக சிலிண்டர் விநியோகம் செய்பவர்கள், தற்போது சிலிண்டர் வழங்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளனர். தற்போதைய நிலவரப்படி எங்களிடம் உள்ள இருப்பைக் கொண்டு 7 உடல்களை மட்டுமே தகனம் செய்ய முடியும். இந்த இருப்பு தீர்ந்தவுடன் மயானத்தை மூட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும்" என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

ஏழை, எளிய மக்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் இந்த சேவை முடங்காமல் இருக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

உடல்களை தகனம் செய்வதில் சிக்கல்
சிலிண்டர்
நவீன எரிவாயு மயானம்
A MODERN GAS CEMETERY
CYLINDER SHORTAGE ISSUE

