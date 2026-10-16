காரை தள்ளி உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த கல்லூரி மாணவி
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Published : October 16, 2026 at 5:48 PM IST
சென்னை: போரூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மருத்துவ ஆய்வக படிப்பில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வரும் மாணவி ஜி.விஜயஸ்ரீ. இவர் ஒரு மணி நேரத்தில் அதிக தூரம் காரை தள்ளி உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
சென்னையில் இளைஞர்கள், மாணவர்களிடையே போதைப் பொருள் இல்லாத வாழ்க்கை முறை குறித்து விழிப்புணர்வு நடத்தும் வகையில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அதில் பொறுப்பான முடிவுகளை எடுக்க ஊக்குவிப்பது, போதைப் பொருள் பழக்கத்தை தவிர்ப்பது, ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு, நல்ல குறிக்கோளை பின்பற்றுவது போன்ற பழக்கங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டன. அதோடு இந்நிகழ்ச்சியானது "ஆபரேஷன் மோ சி டாவ்" என்ற கொள்கையின் ஒரு பகுதியாகவும் இருந்தது.
இதில் மாணவி விஜயஸ்ரீ என்பவர் ஒரு மணி நேரத்தில் கார் ஒன்றை அதிக தூரம் தள்ளி சாதனை படைத்தார். அப்போது சுற்றி இருந்தவர்கள் கைதட்டியும், மலர்களைத் தூவியும் உற்சாகப்படுத்தினர்கள். இந்த மாணவியின் சாதனையை லண்டனையைச் சேர்ந்த 'வேர்ல்ட் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' என்ற அமைப்பு அங்கீகரித்து சான்றிதழ் வழங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள், பெற்றோர்கள், கராத்தே வீரர்கள் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடதக்கது.
சென்னை: போரூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மருத்துவ ஆய்வக படிப்பில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வரும் மாணவி ஜி.விஜயஸ்ரீ. இவர் ஒரு மணி நேரத்தில் அதிக தூரம் காரை தள்ளி உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
சென்னையில் இளைஞர்கள், மாணவர்களிடையே போதைப் பொருள் இல்லாத வாழ்க்கை முறை குறித்து விழிப்புணர்வு நடத்தும் வகையில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அதில் பொறுப்பான முடிவுகளை எடுக்க ஊக்குவிப்பது, போதைப் பொருள் பழக்கத்தை தவிர்ப்பது, ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு, நல்ல குறிக்கோளை பின்பற்றுவது போன்ற பழக்கங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டன. அதோடு இந்நிகழ்ச்சியானது "ஆபரேஷன் மோ சி டாவ்" என்ற கொள்கையின் ஒரு பகுதியாகவும் இருந்தது.
இதில் மாணவி விஜயஸ்ரீ என்பவர் ஒரு மணி நேரத்தில் கார் ஒன்றை அதிக தூரம் தள்ளி சாதனை படைத்தார். அப்போது சுற்றி இருந்தவர்கள் கைதட்டியும், மலர்களைத் தூவியும் உற்சாகப்படுத்தினர்கள். இந்த மாணவியின் சாதனையை லண்டனையைச் சேர்ந்த 'வேர்ல்ட் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' என்ற அமைப்பு அங்கீகரித்து சான்றிதழ் வழங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள், பெற்றோர்கள், கராத்தே வீரர்கள் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடதக்கது.