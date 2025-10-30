ETV Bharat / Videos

நேர்த்திக்கடனுக்காக வளர்க்கப்பட்ட கிடாவை கொன்ற சிறுத்தை: அதிரடியில் இறங்கிய வனத்துறை! - LEOPARD ATTACK GOAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 9:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வளர்த்து வந்த ஆட்டுக் கிடாவைச் சிறுத்தை கடித்துக் கொன்றது. 

பொள்ளாச்சியை அடுத்து குப்புச்சிபுதூர், பாறைப்பட்டி உள்ளிட்ட 4-க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் உள்ளன. அப்பகுதிகளில் சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்து வந்தனர். அதில் குப்புச்சிபுதூர் கிராமத்தில் வசித்து வரும் விவசாயி சத்தியமூர்த்தி. இவர் 5-க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை வளர்த்து வருகிறார். அதில் நேர்த்திக்கடனுக்காக ஒரு கிடாவையும் வளர்த்து வந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு அவரது விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்த சிறுத்தை, ஆட்டுக் கொட்டகையில் இருந்த கிடாவை கடித்து கொன்றுள்ளது. அதனைப் பார்த்த விவசாயி அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் உடனடியாக வனத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். வனத்துறை சம்பவ இடத்துக்கு வந்து சிறுத்தையை பிடிக்க அந்த பகுதியில் இரண்டு கூண்டுகள் அமைத்தனர். 

இது குறித்து பேசிய கிராம மக்கள், “சிறுத்தை நடமாட்டத்தால் அதிகாலையில் பால் கறக்க தோட்டத்துக்கு செல்வது முதல் பள்ளிக்கு செல்வது வரை வெளியே செல்லவே பயமாக உள்ளது. வனத்துறை விரைந்து சிறுத்தையை பிடித்து அடர்ந்த காட்டுக்குள் கொண்டு சென்று விட வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தனர். 

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வளர்த்து வந்த ஆட்டுக் கிடாவைச் சிறுத்தை கடித்துக் கொன்றது. 

பொள்ளாச்சியை அடுத்து குப்புச்சிபுதூர், பாறைப்பட்டி உள்ளிட்ட 4-க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் உள்ளன. அப்பகுதிகளில் சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்து வந்தனர். அதில் குப்புச்சிபுதூர் கிராமத்தில் வசித்து வரும் விவசாயி சத்தியமூர்த்தி. இவர் 5-க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை வளர்த்து வருகிறார். அதில் நேர்த்திக்கடனுக்காக ஒரு கிடாவையும் வளர்த்து வந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு அவரது விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்த சிறுத்தை, ஆட்டுக் கொட்டகையில் இருந்த கிடாவை கடித்து கொன்றுள்ளது. அதனைப் பார்த்த விவசாயி அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் உடனடியாக வனத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். வனத்துறை சம்பவ இடத்துக்கு வந்து சிறுத்தையை பிடிக்க அந்த பகுதியில் இரண்டு கூண்டுகள் அமைத்தனர். 

இது குறித்து பேசிய கிராம மக்கள், “சிறுத்தை நடமாட்டத்தால் அதிகாலையில் பால் கறக்க தோட்டத்துக்கு செல்வது முதல் பள்ளிக்கு செல்வது வரை வெளியே செல்லவே பயமாக உள்ளது. வனத்துறை விரைந்து சிறுத்தையை பிடித்து அடர்ந்த காட்டுக்குள் கொண்டு சென்று விட வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

பொள்ளாச்சி
கிடாவை தாக்கிய சிறுத்தை
சிறுத்தை
LEOPARD ENTERS VILLAGE
LEOPARD ATTACK GOAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வருமான வரித்துறையினர் வந்த கேரளப் பதிவெண் கொண்ட வாகனம்.

கேரளாவை சேர்ந்த பூ ஏற்றுமதியாளர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை!

October 29, 2025 at 6:39 PM IST
கும்பக்கரை அருவி

கும்பக்கரை அருவியில் 18 நாட்களுக்குப் பின் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி!

October 29, 2025 at 1:39 PM IST
சிறுத்தை நடமாடும் காட்சி

கேசுவலாக நடந்து சென்ற சிறுத்தை... பீதியில் உறைந்த மக்கள்!

October 28, 2025 at 5:52 PM IST
மதுரவாயல் தரைப்பாலத்தில் வெள்ள நீரை கடந்து செல்லும் மாணவர்கள்

“சுனாமியிலே சும்மிங் அடிக்காதீர்கள்” தரைப்பாலத்தில் வழிந்தோடும் வெள்ள நீரைக் கடக்கும் மாணவர்கள்!

October 28, 2025 at 2:32 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.