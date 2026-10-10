பிரதமர் வருகையையொட்டிப் பாதுகாப்புப் பணி ஒத்திகை
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Published : October 10, 2026 at 2:27 PM IST
சென்னை: மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை வரும் நிலையில், பாதுகாப்புப் பணிக்கான ஒத்திகையை காவல் துறையினர் மேற்கொண்டனர்.
சென்னை பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான 14.64 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள புதிய மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன. மொத்தம் 17 ரயில் நிலையங்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய வழித்தடச் சேவையைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் இணைந்து நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ளனர்.
தொடக்க விழாவின் ஒரு பகுதியாக, பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சர் ஆகிய இருவரும் பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து, பயணிகளுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகளை நேரடியாகப் பார்வையிட உள்ளனர். இவர்களின் வருகையையொட்டி, சென்னை பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரை ஐந்தடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன் முக்கியப் பகுதியாக, பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சர் பயணிக்கும் பாதையை பாதுகாக்கும் பணிக்கான ஒத்திகையை காவல்துறையினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டனர். முக்கிய தலைவர்கள் பயணத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தத்ரூபமாக செய்து பார்த்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்தனர்.
சென்னை: மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை வரும் நிலையில், பாதுகாப்புப் பணிக்கான ஒத்திகையை காவல் துறையினர் மேற்கொண்டனர்.
சென்னை பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான 14.64 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள புதிய மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன. மொத்தம் 17 ரயில் நிலையங்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய வழித்தடச் சேவையைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் இணைந்து நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ளனர்.
தொடக்க விழாவின் ஒரு பகுதியாக, பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சர் ஆகிய இருவரும் பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து, பயணிகளுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகளை நேரடியாகப் பார்வையிட உள்ளனர். இவர்களின் வருகையையொட்டி, சென்னை பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரை ஐந்தடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன் முக்கியப் பகுதியாக, பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சர் பயணிக்கும் பாதையை பாதுகாக்கும் பணிக்கான ஒத்திகையை காவல்துறையினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டனர். முக்கிய தலைவர்கள் பயணத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தத்ரூபமாக செய்து பார்த்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்தனர்.