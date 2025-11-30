பாத்திரக்கடையில் வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்கள் - பெட்ரோல் பங்க் அருகே இரவில் பரபரப்பு - CROCKERY SHOP FIRE ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 30, 2025 at 11:13 AM IST
கோயம்புத்தூர்: சங்கனூர் பெட்ரோல் பங்க் அருகே பாத்திர கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அங்கிருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை கணபதி சங்கனூர் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகில் சிவக்குமார் என்பவர் பாத்திரக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்து சிதறியதில் கடை முழுவதும் தீயில் எரிந்து நாசமானது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர், தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அருகில் பெட்ரோல் பங்க் இருந்த நிலையில், தீயணைப்புத் துறையினரின் துரித முயற்சியால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கபட்டது.
பாத்திரக் கடையில் எப்படி தீ விபத்து ஏற்பட்டது? கடையில் எதற்காக சிலிண்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன? என்பது குறித்து சரவணம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக பொது மக்கள் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.
கோயம்புத்தூர்: சங்கனூர் பெட்ரோல் பங்க் அருகே பாத்திர கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அங்கிருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை கணபதி சங்கனூர் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகில் சிவக்குமார் என்பவர் பாத்திரக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்து சிதறியதில் கடை முழுவதும் தீயில் எரிந்து நாசமானது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர், தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அருகில் பெட்ரோல் பங்க் இருந்த நிலையில், தீயணைப்புத் துறையினரின் துரித முயற்சியால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கபட்டது.
பாத்திரக் கடையில் எப்படி தீ விபத்து ஏற்பட்டது? கடையில் எதற்காக சிலிண்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன? என்பது குறித்து சரவணம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக பொது மக்கள் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.