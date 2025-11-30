ETV Bharat / Videos

பாத்திரக்கடையில் வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்கள் - பெட்ரோல் பங்க் அருகே இரவில் பரபரப்பு - CROCKERY SHOP FIRE ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 30, 2025 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: சங்கனூர் பெட்ரோல் பங்க் அருகே பாத்திர கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அங்கிருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை கணபதி சங்கனூர் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகில் சிவக்குமார் என்பவர் பாத்திரக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்து சிதறியதில் கடை முழுவதும் தீயில் எரிந்து நாசமானது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர், தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அருகில் பெட்ரோல் பங்க் இருந்த நிலையில், தீயணைப்புத் துறையினரின் துரித முயற்சியால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கபட்டது.

பாத்திரக் கடையில் எப்படி தீ விபத்து ஏற்பட்டது? கடையில் எதற்காக சிலிண்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன? என்பது குறித்து சரவணம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக பொது மக்கள் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

கோயம்புத்தூர்: சங்கனூர் பெட்ரோல் பங்க் அருகே பாத்திர கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அங்கிருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை கணபதி சங்கனூர் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகில் சிவக்குமார் என்பவர் பாத்திரக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்து சிதறியதில் கடை முழுவதும் தீயில் எரிந்து நாசமானது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர், தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அருகில் பெட்ரோல் பங்க் இருந்த நிலையில், தீயணைப்புத் துறையினரின் துரித முயற்சியால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கபட்டது.

பாத்திரக் கடையில் எப்படி தீ விபத்து ஏற்பட்டது? கடையில் எதற்காக சிலிண்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன? என்பது குறித்து சரவணம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக பொது மக்கள் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

For All Latest Updates

TAGGED:

தீ விபத்து
FIRE ACCIDENT IN COIMBATORE
பாத்திரக்கடையில் தீ விபத்து
SARAVANAMPATTI POLICE
CROCKERY SHOP FIRE ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஆபத்தை உணராமல் கடலில் குளித்த சுற்றுலாப் பயணிகளை திருப்பி அனுப்பும் போலீஸ்

டிட்வா புயலால் கொந்தளித்த கடல்: ஆபத்தை உணராமல் ஆட்டம்போட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள்

November 30, 2025 at 1:42 PM IST
வீட்டுக்குள் சென்ற மழைநீரை பாத்திரத்தால் வெளியேற்றும் பெண்

மயிலாடுதுறையில் கன மழை: வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி

November 29, 2025 at 9:15 PM IST
மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்த விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர்

தீவிரமடையும் 'டிட்வா' புயல்: விழுப்புரம் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் தீவிர ஆய்வு

November 29, 2025 at 9:11 PM IST
நீலகிரி மலைச்சரிவில் பகல்நேரத்தில் நடமாடும் புலிகள்

பகலில் உலா வந்த புலி - பொதுமக்கள் அச்சம்

November 29, 2025 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.