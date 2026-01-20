சத்துணவு ஊழியர்களை கைது செய்த போலீசார் - MIDDAY MEAL WORKERS PROTEST
Published : January 20, 2026 at 5:51 PM IST
காஞ்சிபுரம்: சத்துணவு ஊழியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போது, போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட துணை தலைவர் தேவிகா தலைமையில் 300-க்கு மேற்பட்ட சத்துணவு ஊழியர்கள் திரண்டு மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உள்ளிட்ட 5 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
பணி நிரந்தரம் என்ற கடந்த தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதியை திமுக இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்று இவர்கள் கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
