மத்திய கிழக்கு போர் விவகாரம்: மக்களவையில் பிரதமர் மோடி உரை - PM MODI SPEECH IN LOK SABHA

பிரதமர் மோடி (@NarendraModi)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 2:18 PM IST

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியங்களுக்கு இடையே நிலவும் போர் தொடர்பாக, மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. மேற்காசியாவில் போர் தீவிரம் அடைந்து வரும் நிலையில், அதனால் இந்தியாவுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விவாதிப்பது தொடர்பான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம், இன்று (மார்ச் 23) டெல்லியில் நடைபெற்றது.

பிரதமர் மோடி தலைமையில் சுமார் 2 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான், சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா, வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, எல்பிஜி, பெட்ரோல் அல்லது டீசல் போன்ற எரிபொருள் பற்றாக்குறை தற்போது இல்லை எனவும், ஒருவேளை பாரம்பரிய வழித்தடங்கள் சீர்குலைந்தால், அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்வது தொடர்பாக ஆராய்ந்து வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

