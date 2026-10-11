பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடி - நேரலை காட்சிகள்
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Published : October 11, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 12:10 PM IST
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர், முதல்முறையாக தமிழகம் வந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரூ.13,000 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று, திறக்க தயார் நிலையில் இருந்தன. ஆனால் தேர்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பூந்தமல்லி முதல் போரூர் இடையேயான மெட்ரோ ரயில் சேவை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர், இந்த வழித்தடத்தை திறந்து வைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (அக்டோபர் 11) ரூ.13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார். இதற்காக, சென்னை வந்துள்ள பிரதமர் மோடியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு சென்று வரவேற்கிறார்.
நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று சென்னை வந்தபோது அவரை முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்று விருந்து அளித்தார். இந்த நிலையில், பவ்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களில் பங்கேற்க வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர், முதல்முறையாக தமிழகம் வந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரூ.13,000 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று, திறக்க தயார் நிலையில் இருந்தன. ஆனால் தேர்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பூந்தமல்லி முதல் போரூர் இடையேயான மெட்ரோ ரயில் சேவை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர், இந்த வழித்தடத்தை திறந்து வைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (அக்டோபர் 11) ரூ.13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார். இதற்காக, சென்னை வந்துள்ள பிரதமர் மோடியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு சென்று வரவேற்கிறார்.
நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று சென்னை வந்தபோது அவரை முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்று விருந்து அளித்தார். இந்த நிலையில், பவ்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களில் பங்கேற்க வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.