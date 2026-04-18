ETV Bharat / Videos

பிரதமர் மோடி கோவையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் - நேரலை - PM MODI IN COIMBATORE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பிரதமர்நரேந்திர மோடி (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் மற்றும் அதிமுக - தே.ஜ கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் மோடி இன்று அவிநாசி சாலையில் உள்ள கொடிசியா மைதானத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதற்காக, கொடிசியா மைதானத்தில் பிரம்மாண்ட மேடையும், சுமார் 5 லட்சம் தொண்டர்கள் அமரும் வகையில் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மைதானத்தின் கடைசி வரிசையில் இருப்பவர்களும், பிரதமரை பார்க்கும் வகையில் பெரிய அளவிலான டிஜிட்டல் திரைகள் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், பொதுமக்களின் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு மைதானத்துக்கு அருகே தனி இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதமர் மோடி வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ள இதே நாளில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும் கோயம்புத்தூர் வந்துள்ளதால், மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகள் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்புப் பணிக்காக சுமார் 2500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் மற்றும் அதிமுக - தே.ஜ கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் மோடி இன்று அவிநாசி சாலையில் உள்ள கொடிசியா மைதானத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதற்காக, கொடிசியா மைதானத்தில் பிரம்மாண்ட மேடையும், சுமார் 5 லட்சம் தொண்டர்கள் அமரும் வகையில் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மைதானத்தின் கடைசி வரிசையில் இருப்பவர்களும், பிரதமரை பார்க்கும் வகையில் பெரிய அளவிலான டிஜிட்டல் திரைகள் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், பொதுமக்களின் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு மைதானத்துக்கு அருகே தனி இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதமர் மோடி வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ள இதே நாளில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும் கோயம்புத்தூர் வந்துள்ளதால், மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகள் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்புப் பணிக்காக சுமார் 2500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
பிரதமர் மோடி
கோவையில் மோடி உரை
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
PM MODI IN COIMBATORE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தேர்தல் அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்வில் விஜய்

தவெக தேர்தல் அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்வு - நேரலை காட்சிகள்

April 16, 2026 at 3:44 PM IST
பிரதமர் மோடி

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: நாகர்கோவிலில் பிரதமர் மோடி ரோடு ஷோ

April 15, 2026 at 4:40 PM IST
வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் விஜய்

தவெக வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி வரும் விஜய்!

March 29, 2026 at 11:11 AM IST
மு.க.ஸ்டாலின்

திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிடுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்

March 28, 2026 at 3:41 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.