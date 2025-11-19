கோவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி... தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பு! - PM MODI IN COIMBATORE
Published : November 19, 2025 at 2:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பு சார்பில், இயற்கை வேளாண் உச்சி மாநாடு கோயம்புத்தூர் கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று (நவ.19) நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவை வருகை தந்துள்ளார். இந்த உச்சி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி, சிறப்பாக செயல்பட்ட 18 விவசாயிகளுக்கு விருதுகளை வழங்க உள்ளார். மேலும், நாடு முழுவதும் உள்ள 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு PM கிஷான் திட்டத்தின் மூலம் 21 ஆவது தவணை தொகையையும் பிரதமர் மோடி வழங்குகிறார்.
இந்த மாநாட்டில் 50 ஆயிரத்த்திற்கு மேற்பட்ட இயற்கை விவசாயிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், பிரதமரின் வருகை அரசியல்ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
மேலும், கோவையின் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் மோடியை சந்திக்க உள்ளனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகையை முன்னிட்டு கோவை மாநகர் முழுவதும் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
