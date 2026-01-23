ETV Bharat / Videos

LIVE: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்டம்; பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு - PUBLIC RALLY

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 3:45 PM IST

தமிழகத்தில் இன்னும் சில வாரங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதி பங்கீடு உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அங்கம் வகித்து வருகின்றன. தொகுதி பங்கீடு உள்ளிட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் திமுக கூட்டணியில் இன்னும் தொடங்காத நிலையில், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அடுத்தடுத்து புதிய கட்சிகள் இணைந்து வருகின்றன. 

தற்போது வரை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக, பாமக, அமமுக, தமாக, புதிய நீதிக்கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. மேலும் தேமுதிகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகின்றன. இந்நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பங்குபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள பிரதமர் மோடி இன்று நண்பகல் 1 மணி அளவில் தமிழகம் வந்தார். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட மாநாட்டில் பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

PM MODI
BJP
பிரதமர் மோடி
NDA RALLY
PUBLIC RALLY

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

