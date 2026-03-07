ETV Bharat / Videos

விபத்தில் சிக்கிய பிக்கப் வேன்: வீடியோ வைரல் - PICKUP VAN LOST CONTROL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
இடுக்கியில் விபத்துக்குள்ளான பிக்கப் வேன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 11:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: இடுக்கியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பிக்கப் வேன் எதிரே வந்த ஒரு கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான வீடியோ காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக - கேரள எல்லையை இணைக்கும் இடுக்கி மாவட்டம் கொட்டாரக்கரா - முண்டக்காயம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 35ஆம் மைல் மருதும் மூடு அருகே நேற்று இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. சங்கனாச்சேரியில் இருந்து மைதா மாவு ஏற்றிக் கொண்டு குமுளி வந்த பிக்கப் வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, பெருவந்தனத்தில் இருந்து வந்த ஒரு பைக் மற்றும் கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளது.

தொடர்ந்து சாலையோர தடுப்பு வேலியை உடைத்து 250 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் வேனில் இருந்த மூன்று பேர், நல்வாய்ப்பாக காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். தொடர்ந்து, அவர்களை முண்டக்காயம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விபத்து தொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக முண்டக்கயம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

தேனி: இடுக்கியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பிக்கப் வேன் எதிரே வந்த ஒரு கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான வீடியோ காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக - கேரள எல்லையை இணைக்கும் இடுக்கி மாவட்டம் கொட்டாரக்கரா - முண்டக்காயம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 35ஆம் மைல் மருதும் மூடு அருகே நேற்று இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. சங்கனாச்சேரியில் இருந்து மைதா மாவு ஏற்றிக் கொண்டு குமுளி வந்த பிக்கப் வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, பெருவந்தனத்தில் இருந்து வந்த ஒரு பைக் மற்றும் கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளது.

தொடர்ந்து சாலையோர தடுப்பு வேலியை உடைத்து 250 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் வேனில் இருந்த மூன்று பேர், நல்வாய்ப்பாக காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். தொடர்ந்து, அவர்களை முண்டக்காயம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விபத்து தொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக முண்டக்கயம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VAN ACCIDENT VIRAL VIDEO
PICKUP VAN LOST CONTROL
IDUKKI PICKUP VAN ACCIDENT
விபத்துக்குள்ளான பிக்கப் வேன்
PICKUP VAN LOST CONTROL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தேனி மலைக்கோயில் வனப்பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டுத் தீ

தேனி வனப்பகுதியில் காட்டுத் தீ

March 7, 2026 at 10:21 AM IST
காருண்யா, திஷன்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து அசத்திய சிறுமி

March 7, 2026 at 10:21 AM IST
'ஜல யோகா' செய்த முதியவர்

தேர்தல் விழிப்புணர்வு: 78 வயதில் தண்ணீரில் யோகா செய்த முதியவர்

March 6, 2026 at 5:26 PM IST
மீண்டும் விவசாய நிலத்தில் புகுந்த யானை கூட்டங்கள்

மீண்டும் விவசாய நிலத்தில் புகுந்த யானை கூட்டங்கள்

March 6, 2026 at 3:28 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.