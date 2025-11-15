வடமாநில இளைஞரை கடித்து குதறிய வளர்ப்பு நாய்! - DOG BIT A YOUNG MAN
Published : November 15, 2025 at 2:58 PM IST
திருப்பத்தூர்: தனியார் உணவகத்தில் பணியாற்றும் வடமாநில இளைஞரின் பிறப்புறுப்பை வளர்ப்பு நாய் ஒன்று கடித்து குதறிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த செங்கிலிகுப்பம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் உணவகத்தில், மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த ஷெரிப் என்பவர் சமையல் மாஸ்டராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் நேற்று (நவ14) அதிகாலை கழிவறை செல்வதற்காக வந்த போது, உணவகத்தில் மின்சார காரிற்கு சார்ஜ் போட வந்த நபரின் இரண்டு வளர்ப்பு நாய் ஷெரிப்பை பார்த்து ஆக்ரோஷமாக குரைத்தன.
பின்னர் ஒரு நாய் ஆக்ரோஷமாக ஓடி வந்து ஓரமாக நடந்து சென்றுக் கொண்டிருந்த ஷெரிப்பை ஆக்ரோஷமாக பிறப்புறுப்பில் கடித்துள்ளது. இதில் அவர் பலத்த காயம் அடைந்தார். உடனடியாக அவரை சக பணியாளர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பின்னர், மேல் சிகிச்சையிற்காக வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். மேலும் நாயின் உரிமையாளர் மீது ஷெரிப் ஆம்பூர் கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில் இது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்க்கொண்டு வருகின்றனர்.
