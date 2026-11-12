கொடைக்கானலுக்கு மேலும் அழகு சேர்க்கும் உறைபனி
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Published : November 12, 2026 at 3:25 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பொதுவாக நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி ஆகிய மாதங்கள் பனிக்காலமாகக் கருதப்படுகின்றன. இக்காலகட்டத்தில் அதிகாலை நேரங்களில் வெப்பநிலை வெகுவாகக் குறைந்து கடும் குளிர் நிலவுவதுடன், பல்வேறு இடங்களில் உறைபனியும் ஏற்படுவது வழக்கம்.
தற்போது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பனிக்காலம் தொடங்கிய நிலையில், அதிகாலை நேரங்களில் நிலவும் கடும் குளிருடன் ஆங்காங்கே உறைபனியும் காணப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று அதிகாலை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளான நட்சத்திர ஏரி, கீழ்பூமி, பிரையண்ட் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் நீர்ப்பனியும், சில இடங்களில் உறைபனியும் காணப்பட்டது.
குறிப்பாக, பசுமை போர்த்திய புல்வெளிகள், செடிகள், மரங்களின் இலைகள் உள்ளிட்டவற்றின் மீது படர்ந்திருந்த பனித்துகள்கள் மற்றும் உறைபனிக் கட்டிகள் வெண் முத்துக்களைப் போல ஜொலித்தன. அதோடு, அதிகாலை சூரிய ஒளியில் பனித்துகள்கள் மின்னிய காட்சி இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கொடைக்கானலுக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தது.
மேலும், நட்சத்திர ஏரியின் மேற்பரப்பில் படர்ந்திருந்த பனிமூட்டம் மெல்ல மெல்ல ஆவியாகி காற்றில் கலந்து மறைந்த காட்சிகள் காண்போரின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன. அதிகாலை நேரத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் உள்ளூர் பொதுமக்கள் இந்த இயற்கை அழகை தங்களது செல்போன்களில் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து மகிழ்ந்தனர்.
மேலும், அடுத்து வரும் சில நாட்களில் குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து, மலைப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் உறைபனி அதிகளவில் காணப்பட வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி முழுவதும் வெண்பனி போர்த்திய இயற்கை எழில் காட்சிகளைக் காண சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பொதுவாக நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி ஆகிய மாதங்கள் பனிக்காலமாகக் கருதப்படுகின்றன. இக்காலகட்டத்தில் அதிகாலை நேரங்களில் வெப்பநிலை வெகுவாகக் குறைந்து கடும் குளிர் நிலவுவதுடன், பல்வேறு இடங்களில் உறைபனியும் ஏற்படுவது வழக்கம்.
தற்போது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பனிக்காலம் தொடங்கிய நிலையில், அதிகாலை நேரங்களில் நிலவும் கடும் குளிருடன் ஆங்காங்கே உறைபனியும் காணப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று அதிகாலை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளான நட்சத்திர ஏரி, கீழ்பூமி, பிரையண்ட் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் நீர்ப்பனியும், சில இடங்களில் உறைபனியும் காணப்பட்டது.
குறிப்பாக, பசுமை போர்த்திய புல்வெளிகள், செடிகள், மரங்களின் இலைகள் உள்ளிட்டவற்றின் மீது படர்ந்திருந்த பனித்துகள்கள் மற்றும் உறைபனிக் கட்டிகள் வெண் முத்துக்களைப் போல ஜொலித்தன. அதோடு, அதிகாலை சூரிய ஒளியில் பனித்துகள்கள் மின்னிய காட்சி இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கொடைக்கானலுக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தது.
மேலும், நட்சத்திர ஏரியின் மேற்பரப்பில் படர்ந்திருந்த பனிமூட்டம் மெல்ல மெல்ல ஆவியாகி காற்றில் கலந்து மறைந்த காட்சிகள் காண்போரின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன. அதிகாலை நேரத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் உள்ளூர் பொதுமக்கள் இந்த இயற்கை அழகை தங்களது செல்போன்களில் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து மகிழ்ந்தனர்.
மேலும், அடுத்து வரும் சில நாட்களில் குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து, மலைப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் உறைபனி அதிகளவில் காணப்பட வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி முழுவதும் வெண்பனி போர்த்திய இயற்கை எழில் காட்சிகளைக் காண சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.