ETV Bharat / Videos

கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடையில் பைக்கில் அட்ராசிட்டி: பதறிய பொதுமக்கள் - SANTA CLAUS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
இருசக்கர வாகனத்தில் இளைஞரின் விபரீத சாகசம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 25, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் அட்ராசிட்டி செய்த இளைஞரின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கிறிஸ்துமஸ் தினம் இன்று உலகெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு சென்னை மதுரவாயில்- தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இளைஞர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியுள்ளார். அருகில் செல்லக்கூடிய பிற வாகனங்களை அச்சுறுத்துவது போல் சென்று வாகனங்களில் செல்பவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இதனால் சாலையில் சென்றவர்கள் அச்சமடைந்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.  

மேலும், மதுரவாயல்-தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் இளைஞர்கள் ஆட்டோ ரேஸில் ஈடுபடுவது, இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக வேகத்தில் சென்று வீடியோக்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவது என சட்ட விரோத செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும், ஆனால் போலீசார் இது குறித்து எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை: கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் அட்ராசிட்டி செய்த இளைஞரின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கிறிஸ்துமஸ் தினம் இன்று உலகெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு சென்னை மதுரவாயில்- தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இளைஞர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியுள்ளார். அருகில் செல்லக்கூடிய பிற வாகனங்களை அச்சுறுத்துவது போல் சென்று வாகனங்களில் செல்பவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இதனால் சாலையில் சென்றவர்கள் அச்சமடைந்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.  

மேலும், மதுரவாயல்-தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் இளைஞர்கள் ஆட்டோ ரேஸில் ஈடுபடுவது, இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக வேகத்தில் சென்று வீடியோக்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவது என சட்ட விரோத செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும், ஆனால் போலீசார் இது குறித்து எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIKE STUNT
SANTA CLAUS
MOTORCYCLE WHILE
இருசக்கர வாகனத்தில் சாகசம்
SANTA CLAUS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி

கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி!

December 24, 2025 at 4:29 PM IST
மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் நடை மேம்பாலம்

மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் நடை மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

December 23, 2025 at 5:44 PM IST
சைக்ளோத்தான் போட்டி

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுடன் நடனமாடி மகிழ்ந்த முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

December 23, 2025 at 5:07 PM IST
பனிமூட்டத்திற்கு இடையே 'திடீரென' வந்த யானை

பனிமூட்டத்திற்கு இடையே 'திடீரென' வந்த யானை

December 22, 2025 at 6:33 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.