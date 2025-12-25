கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடையில் பைக்கில் அட்ராசிட்டி: பதறிய பொதுமக்கள் - SANTA CLAUS
Published : December 25, 2025 at 7:28 PM IST
சென்னை: கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் அட்ராசிட்டி செய்த இளைஞரின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
கிறிஸ்துமஸ் தினம் இன்று உலகெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு சென்னை மதுரவாயில்- தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இளைஞர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியுள்ளார். அருகில் செல்லக்கூடிய பிற வாகனங்களை அச்சுறுத்துவது போல் சென்று வாகனங்களில் செல்பவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இதனால் சாலையில் சென்றவர்கள் அச்சமடைந்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், மதுரவாயல்-தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில் இளைஞர்கள் ஆட்டோ ரேஸில் ஈடுபடுவது, இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக வேகத்தில் சென்று வீடியோக்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவது என சட்ட விரோத செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும், ஆனால் போலீசார் இது குறித்து எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.
