ETV Bharat / Videos

வீடுகளின் உள்ளே புகுந்த கழிவு நீரால் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியல்

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கழிவு நீர் வீட்டுக்குள் புகுந்ததால் அவதியடைந்த பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வீடுகளின் உள்ளே கழிவு நீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வந்த நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும் நேற்று காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருந்து வந்த நிலையில், மாலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய தொடங்கியது.

இதன் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் காமராஜர் விதி, பேருந்து நிலையம், மருத்துவமனை சாலை, மூங்கில் மண்டபம் போன்ற முக்கிய நகர் வீதி வழியாக மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதோடு மஞ்சள் நீர் கால்வாய் அருகே தொடர் கன மழை காரணமாக, கழிவு நீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து வீடு முழுவதும் குளம்போல் தேங்கி பொதுமக்கள் அவதியடைந்ததால், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வீடுகளின் உள்ளே கழிவு நீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வந்த நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும் நேற்று காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருந்து வந்த நிலையில், மாலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய தொடங்கியது.

இதன் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் காமராஜர் விதி, பேருந்து நிலையம், மருத்துவமனை சாலை, மூங்கில் மண்டபம் போன்ற முக்கிய நகர் வீதி வழியாக மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதோடு மஞ்சள் நீர் கால்வாய் அருகே தொடர் கன மழை காரணமாக, கழிவு நீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து வீடு முழுவதும் குளம்போல் தேங்கி பொதுமக்கள் அவதியடைந்ததால், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MUNICIPAL ADMINISTRATION
PEOPLE PROTEST
SEWAGE WATER
காஞ்சிபுரம்
PEOPLE PROTEST BECAUSE OF WATER

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

காரை தள்ளி சாதனை படைத்த மாணவி ஜி.விஜயஸ்ரீ

காரை தள்ளி உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த கல்லூரி மாணவி

October 16, 2026 at 5:48 PM IST
சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீரை அகற்றக் கோரி துணை மேயர் போராட்டம்

சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீரை அகற்றக் கோரி காஞ்சிபுரம் துணை மேயர் போராட்டம்

October 16, 2026 at 3:56 PM IST
தயார் நிலையில் உள்ள டிராக்டர்கள்

ராட்சத மோட்டார்களுடன் 35 டிராக்டர்கள் ரெடி - வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகும் சென்னை!

October 16, 2026 at 11:13 AM IST
திருச்சியில் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியீடு

ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ்: திருச்சி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்

October 15, 2026 at 1:32 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.