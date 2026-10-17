வீடுகளின் உள்ளே புகுந்த கழிவு நீரால் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியல்
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Published : October 17, 2026 at 12:29 PM IST
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வீடுகளின் உள்ளே கழிவு நீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வந்த நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும் நேற்று காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருந்து வந்த நிலையில், மாலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய தொடங்கியது.
இதன் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் காமராஜர் விதி, பேருந்து நிலையம், மருத்துவமனை சாலை, மூங்கில் மண்டபம் போன்ற முக்கிய நகர் வீதி வழியாக மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதோடு மஞ்சள் நீர் கால்வாய் அருகே தொடர் கன மழை காரணமாக, கழிவு நீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து வீடு முழுவதும் குளம்போல் தேங்கி பொதுமக்கள் அவதியடைந்ததால், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வீடுகளின் உள்ளே கழிவு நீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வந்த நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும் நேற்று காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருந்து வந்த நிலையில், மாலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய தொடங்கியது.
இதன் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் காமராஜர் விதி, பேருந்து நிலையம், மருத்துவமனை சாலை, மூங்கில் மண்டபம் போன்ற முக்கிய நகர் வீதி வழியாக மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதோடு மஞ்சள் நீர் கால்வாய் அருகே தொடர் கன மழை காரணமாக, கழிவு நீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து வீடு முழுவதும் குளம்போல் தேங்கி பொதுமக்கள் அவதியடைந்ததால், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.